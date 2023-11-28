Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом

Из-за большого потока посетителей в музее вводят систему бронирования билетов со слотами на время рождественских и новогодних праздников.

"Кто любит шоколад, тот должен посетить Кельн!", - так звучит девиз одного из самых известных и популярных музеев Германии, совсем недавно отметившего 30-летие со дня своего открытия 31 октября 1993 года. Как сообщает городская газета Kölner Stadtanzeiger со ссылкой на администрацию, юбилейный год станет для здешнего Музея шоколада (Schokoladenmuseum Köln ) рекордным по числу посетителей.

До 31 декабря экспозицию, соглано прогнозу, осмотрит около 660 тысяч человек, что более чем на 15 процентов выше показателя 2019 года перед началом пандемии и более чем на 25 процентов выше прошлого года. Всего за три десятилетия после открытия этот музей посетило более 14 миллионов человек.

Производственная линия по выпуску шоколадных конфет на фабрике Stollwerk в Кельне в середине 1960-х годов Фото: HR/picture alliance

Музей шоколада после пандемии

Из-за традиционного наплыва туристов во время рождественских и новогодних праздников в этом году музей даже вынужден впервые в своей истории ввести систему предварительной продажи билетов со слотами на вход в определенное время. Таким образом здесь намерены избежать образования очередей и по возможности равномерно распределить поток посетителей в период между 22 декабря и 7 января. Время на осмотр экспозиции не ограничено.

Как сообщили в музее, период пандемии здесь использовали для осуществления ремонта и модернизации демонстрационного цеха - так называемой "Стеклянной шоколадной фабрики", ресторана и помещений для проведения семинаров, фойе и одной из постоянных экспозиций под названием "Кругосветное путешествие какао".

В следующем году здесь планируют завершить обновление познавательного музейного тура, посвященного истории популярных марок и производителей шоколада разных времен, а также раздела об истории шоколада и культурных традициях, начиная от истоков на территории современной Мексики пять тысяч лет назад и до наших дней.

Коробка шоколадных конфет "Красная шапочка" начала прошлого века кельнской фирмы "Братья Штольверк" Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Шоколадные традиции Кельна

Во времена индустриализации Кельн стал одним из важных центров обработки какао и производства шоколада в Германии и Европе. Здесь в южной части Старого города находилась крупная шоколадная фабрика - Stollwerck-Fabrik, возведенная братьями Штольверк в XIX столетии. В 1971 году эту компанию приобрел Ганс Имхофф (Hans Imhoff, 1922-2007), утверждавший, что его "сердце сделано из шоколада".

Этот предприниматель начал собирать экспонаты для будущей экспозиции в середине 1970-х годов. Свой первый небольшой музей Ганс Имхофф открыл в 1981 году в помещениях одной из фабрик "Штольверка" - на окраине города в районе Порц.

В 1989 году по случаю 150-летнего юбилея фирмы, в начале своей истории производившей леденцы, в центре Кельна в историческом зале Гюрцених была организована специальная выставка, для которой было отобрано около 500 экспонатов. Успех превзошел все ожидания - 320 тысяч посетителей за шесть недель. В одном из интервью перед открытием Ганс Имхофф заявил, что, если эту выставку посетит 50 тысяч человек, он построит в Кельне музей, посвященный шоколаду…

Ганс Имхофф около необычного автомата по продаже шоколада из своей коллекции перед открытием нового музея в 1993 году Фото: Margret Pfeil/AP Photo/picture alliance

Чтобы выполнить обещание, супруги Ганс и Гербург Клара Имхофф (Gerburg Klara Imhoff) начали активно искать подходящее место для своего большого музея. В 1991 году они получили возможность приобрести, реконструировать и расширить бывшее здание прусской портовой таможни на Рейне - примерно в двадцати минутах неспешной прогулки по набережной от Кельнского собора .

Проект был осуществлен в рекордные сроки - всего за тринадцать месяцев. Расходы на создание музея в размере 52 миллионов марок Ганс Имхофф оплатил из своих личных средств. Так в Кельне появилась одна из нынешних очень популярных достопримечательностей, ставшая для многих обязательным пунктом программы посещения города. Сейчас музеем руководят представители следующего поколения семьи Имхофф, сохраняющие традиции и развивающие экспозицию.

Как этот музей выглядит и что в нем можно увидеть - смотрите в фотогалерее DW: