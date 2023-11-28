Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом
"Кто любит шоколад, тот должен посетить Кельн!", - так звучит девиз одного из самых известных и популярных музеев Германии, совсем недавно отметившего 30-летие со дня своего открытия 31 октября 1993 года. Как сообщает городская газета Kölner Stadtanzeiger со ссылкой на администрацию, юбилейный год станет для здешнего Музея шоколада (Schokoladenmuseum Köln) рекордным по числу посетителей.
До 31 декабря экспозицию, соглано прогнозу, осмотрит около 660 тысяч человек, что более чем на 15 процентов выше показателя 2019 года перед началом пандемии и более чем на 25 процентов выше прошлого года. Всего за три десятилетия после открытия этот музей посетило более 14 миллионов человек.
Музей шоколада после пандемии
Из-за традиционного наплыва туристов во время рождественских и новогодних праздников в этом году музей даже вынужден впервые в своей истории ввести систему предварительной продажи билетов со слотами на вход в определенное время. Таким образом здесь намерены избежать образования очередей и по возможности равномерно распределить поток посетителей в период между 22 декабря и 7 января. Время на осмотр экспозиции не ограничено.
Как сообщили в музее, период пандемии здесь использовали для осуществления ремонта и модернизации демонстрационного цеха - так называемой "Стеклянной шоколадной фабрики", ресторана и помещений для проведения семинаров, фойе и одной из постоянных экспозиций под названием "Кругосветное путешествие какао".
В следующем году здесь планируют завершить обновление познавательного музейного тура, посвященного истории популярных марок и производителей шоколада разных времен, а также раздела об истории шоколада и культурных традициях, начиная от истоков на территории современной Мексики пять тысяч лет назад и до наших дней.
Шоколадные традиции Кельна
Во времена индустриализации Кельн стал одним из важных центров обработки какао и производства шоколада в Германии и Европе. Здесь в южной части Старого города находилась крупная шоколадная фабрика - Stollwerck-Fabrik, возведенная братьями Штольверк в XIX столетии. В 1971 году эту компанию приобрел Ганс Имхофф (Hans Imhoff, 1922-2007), утверждавший, что его "сердце сделано из шоколада".
Этот предприниматель начал собирать экспонаты для будущей экспозиции в середине 1970-х годов. Свой первый небольшой музей Ганс Имхофф открыл в 1981 году в помещениях одной из фабрик "Штольверка" - на окраине города в районе Порц.
В 1989 году по случаю 150-летнего юбилея фирмы, в начале своей истории производившей леденцы, в центре Кельна в историческом зале Гюрцених была организована специальная выставка, для которой было отобрано около 500 экспонатов. Успех превзошел все ожидания - 320 тысяч посетителей за шесть недель. В одном из интервью перед открытием Ганс Имхофф заявил, что, если эту выставку посетит 50 тысяч человек, он построит в Кельне музей, посвященный шоколаду…
Чтобы выполнить обещание, супруги Ганс и Гербург Клара Имхофф (Gerburg Klara Imhoff) начали активно искать подходящее место для своего большого музея. В 1991 году они получили возможность приобрести, реконструировать и расширить бывшее здание прусской портовой таможни на Рейне - примерно в двадцати минутах неспешной прогулки по набережной от Кельнского собора .
Проект был осуществлен в рекордные сроки - всего за тринадцать месяцев. Расходы на создание музея в размере 52 миллионов марок Ганс Имхофф оплатил из своих личных средств. Так в Кельне появилась одна из нынешних очень популярных достопримечательностей, ставшая для многих обязательным пунктом программы посещения города. Сейчас музеем руководят представители следующего поколения семьи Имхофф, сохраняющие традиции и развивающие экспозицию.
Как этот музей выглядит и что в нем можно увидеть - смотрите в фотогалерее DW: