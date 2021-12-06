Шоколад ощутимо подорожает. Почему?

Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике: из-за наступившего глобального логистического кризиса по всей планете нарушены цепочки поставок. Во многих регионах это обернулось дефицитом на продукцию повседневного спроса и повышением цен. Вот и крупнейшее в мире предприятие по выпуску шоколадных Дедов Морозов, созданное два года назад в результате слияния немецких компаний Rübezahl и Riegelein, в преддверии рождественских и новогодних праздников жалуется на недопоставки сырья, а также на проблемы с экспортом своих изделий, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Своевременное объединение двух конкурентов

В немецкой компании Rübezahl, являющейся частью промышленной группы Rübezahl-Riegelein, крупнейшего в мире предприятия по выпуску фигурок из шоколада, производственный конвейер останавливается крайне редко. Шоколадные пасхальные зайцы начинают сходить с него уже в октябре! Ежегодно из экологически чистого какао тут изготавливается 75 миллионов статуэток для сладкоежек.

"Подготовку к рождественскому сезону мы бы завершили гораздо раньше, будь у нас достаточно сырья и материалов. В четвертом квартале нам пришлось бороться за поставки сухого молока, да и картон стал дефицитным и дорогим товаром", - сетует Клаус Черсовски (Claus Cersovsky), глава Rübezahl в третьем поколении. По его словам, сегодня достать какао-бобы не так просто, как раньше: урожаи были хорошие, а вот контейнеров для перевозки какао в Европу нет.

Как отмечает газета Handelsblatt, акуальные проблемы с глобальной логистикой отрицательно сказываются и на экспорте, на который приходится 40 процентов бизнеса немецкой промышленной группы. "Мы с трудом находим контейнеры для отправки наших "Санта-Клаусов" в Америку, а если и находим, то по заоблачным ценам", - сокрушается Петер Ригеляйн (Peter Riegelein), глава подразделения Riegelein во втором поколении.

Предприниматель опасается, что из-за проблем с транспортом поставки новогодних шоколадных фигурок будут осуществляться с задержкой. И в случае, если такое произойдет, спрос на "Дедов Морозов" резко сократится - ведь после праздников они будут никому не нужны. Хорошо еще, что два некогда конкурировавших между собой производителя шоколада сегодня работают вместе - иначе преодолеть кризис, связанный с пандемией коронавируса, было бы куда сложнее, убежден Ригеляйн. "Благодаря нашему слиянию нам удается выдерживать конкуренцию на рынке и получать дефицитные материалы", - подчеркивает он.

Сладкоежкам придется шире раскрывать кошельки

Слияния средних семейных предприятий происходят в последнее время все чаще. Так, в 2019 году производители колбасных изделий Reinert и Kemper объединились в компанию The Family Butchers. Книжные магазины Thalia и Mayersche создали два года назад корпорацию под руководством Thalia, а год спустя в нее вошел и книжный магазин Osiander. Вместе они намерены успешнее противостоять гиганту в сфере электронной торговли - американской компании Amazon.

"У компании, которая становится крупнее, появляются преимущества не только в плане затрат, но и в плане продаж. Вообще мы дополняем друг друга, как инь и ян", - говорит Ригеляйн. Отделы закупок, маркетинга, сбыта, ИТ, логистика, - все теперь работает, как один механизм. В то же время обойтись без сокращения рабочих мест не получилось. Так, в марте 2021 года было закрыто нежизнеспособное предприятие Riegelein в Чехии, где работало около 100 человек. А на апрель 2022 года намечено закрытие фабрики в федеральной земле Саксония.

Среднестатистический немец потребляет 9,2 килограмма шоколада в год

Для того чтобы задействовать работников компании круглый год, руководство промышленной группы Rübezahl-Riegelein приняло решение выпускать, в дополнение к сезонной продукции, изделия, на которые спрос есть всегда: воздушный рис, печенье "Кошачьи язычки", арахис и изюм в шоколаде. Круглогодичная продукция составляет пока 20-25 процентов от оборота промышленной группы Rübezahl-Riegelein. Но ее долю в общем объеме производства планируют расширять. Тем более что немцы шоколад любят.

По результатам последних исследований, среднестатистический житель Германии потребляет 9,2 кг шоколада в год. Однако растущие производственные расходы не преминут сказаться на ценах: все идет к тому, что в следующем году любителям шоколада придется шире раскрывать кошельки, вынуждены констатировать производители.

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