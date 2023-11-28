Речной порт в центре Кельна в 1920-х годах… Грузовые корабли давно уже здесь не швартуются. В бывшем портовом квартале находятся офисы и возведены жилые дома. 30 лет назад здесь был открыт Музей шоколада - Schokoladenmuseum Köln.