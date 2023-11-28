Музей шоколада - почему в Кельне?
Музей шоколада был открыт в Кельне в 1993 году и сейчас является самым посещаемым музеем этого города.
Речной порт в центре Кельна в 1920-х годах… Грузовые корабли давно уже здесь не швартуются. В бывшем портовом квартале находятся офисы и возведены жилые дома. 30 лет назад здесь был открыт Музей шоколада - Schokoladenmuseum Köln.
На северной оконечности портового квартала находилось каменное здание прусской главной таможни. В начале 1990-х годов оно было модернизировано и расширено для размещения нового музея фирмы Stollwerk.
История кельнской фирмы Stollwerk началась в 1839 году с выпуска леденцов от кашля. В 1847 году Франц Штольверк приобрел "Немецкую кофейню". В 1860 году в ассортименте продукции фирмы появились шоколад, марципан, имбирные пряники…
В 1871 году братья Штольверк открыли в Кельне большую шоколадную фабрику. Новые кирпичные здания были возведены в Старом городе прямо около портового квартала, куда по Рейну доставляли сырье.
В 1972 году эту фабрику приобрел кельнский предприниматель Ганс Имхофф - для которого шоколад был делом всей жизни, не только товаром.
В 1993 году Ганс Имхофф открыл в Кельне свой Музей шоколада, ставший одной из самых популярных достопримечательностей города после Кельнского собора.
Ежегодно этот музей посещает более полумиллиона туристов со всего мира. Одним из самых любимых экспонатов является этот шоколадный дегустационный фонтан.
В музее можно увидеть, в каких условиях растут какао-деревья - есть своя тропическая оранжерея.
В 2010 году здесь даже собрали первый урожай - правда, один-единственный плод, в котором находилось около тридцати какао-бобов.
Экспонаты для своего будущего музея Ганс Имхофф начал собирать еще в середине 1970-х годов, когда во время переезда фабрики в новое место обратил внимание на разные списанные машины, старые упаковки и материалы из архива.
"Рейнское золото" и другие упаковки продукции "Штольверка". Одним из факторов коммерческого успеха компании в мире стало использование автоматов по продаже шоколада.
Музей в Кельне посвящен, конечно же, не только истории фирмы Stollwerk, но и других производителей, а также разных легендарных марок и рекламных символов. Такую фигурку использовала берлинская фирма Sarotti.
В музее можно не только узнать об истории шоколада, но и посмотреть, как он выпускается.
Здесь работает своя производственная линия - шоколадная фабрика за стеклом. В ассортименте - пасхальные зайцы, рождественские деды, сердечки и много всего прочего.
Музейный магазин в музее шоколада. На выходе посетителей ожидает полоса препятствий, которую мало кто преодолевает, не подавшись соблазну…
Так уже знакомый нам шоколадный фонтан выглядит снаружи в один из зимних вечеров…
В предрождественские недели около Музея шоколада работает один из популярных праздничных базаров.