В Шотландии уходит в отставку глава правительства Юсаф

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф объявил об уходе с поста на фоне конфликта с "зелеными" вокруг климатических целей. Он также откажется от руководства Шотландской национальной партией.

Спустя лишь 13 месяцев на посту объявил об уходе в отставку глава правительства Шотландии Хамза Юсаф. Преодоление нынешнего политического раскола возможно только в том случае, если "у руля будет кто-то другой", заявил он журналистам в Эдинбурге в понедельник, 29 апреля. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет определен его преемник, добавил 39-летний политик. Юсаф также сообщил, что откажется от руководства Шотландской национальной партией (ШНП).

Тем самым первый министр Шотландии предотвратит два вотума недоверия со стороны оппозиционных партий. На прошлой неделе он заявил, что коалиция ШНП с шотландскими "зелеными" потерпела поражение из-за конфликта вокруг климатических целей. "Зеленые" заявили, что в случае вотума недоверия не проголосуют в поддержку Юсафа. Ранее правительство Шотландии отменило амбициозные цели по снижению уровня выбросов парниковых газов до нуля, чем вызвало недовольство "зеленых".

Юсаф стал первым министром Шотландии в марте 2023 года

Хамза Юсаф был избран новым главой правительства Шотландии в конце марта 2023 года. Политик считается близким доверенным лицом неожиданно объявившей о своей отставке с постов премьера и лидера ШНП Николы Стёрджен. Он был первым мусульманином во главе правительства Шотландии. Юсаф придерживался линии своей предшественницы, направленной на отделение Шотландии от Соединенного Королевства.

Хамза Юсаф - политолог по образованию и имеет большой опыт работы в правительстве региона. Он несколько лет занимал пост государственного секретаря, в 2018 году стал министром юстиции, а в 2021 году возглавил министерство здравоохранения.