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В Шотландии не будут оплачивать жилье беженцам из Украины

Сергей Куприков
6 января 2024 г.

Центральные власти хотят переложить на местные органы управления расходы на временное жилье для беженцев.

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Около трети украинских беженцев в Шотландии временно живут на круизных лайнерах.
Около трети украинских беженцев в Шотландии временно живут на круизных лайнерах.Фото: Toby Melville/REUTERS

Власти Шотландии отказались продолжать покрывать расходы на краткосрочное жилье для беженцев из Украины, сообщает шотландское издание Daily Record в пятницу, 5 января.

Издание ссылается на письмо, которое в октябре 2023 года направила правительству ассоциация местных властей страны. Они потребовали возмещение расходов, потраченные на схему "суперспонсора", предложенную правительством. Эта схема заработала в марте 2022 года. Она позволила беженцам из Украины получить разрешение на въезд и временное жилье.

Местные власти предупредили, что если не получат от правительства адекватного финансирования и будут покрывать расходы из собственных бюджетов, то это будет означать сокращение других муниципальных услуг. В этом случае они могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.

Оппозиция в Шотландии обвинила правящую партию в предательстве украинских беженцев 

В 2022 году на покрытие расходов на краткосрочное жилье центральные власти выделили 10 млн фунтов стерлингов, однако в этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом.
Оппозиция обвинила правящую партию в предательстве беженцев из Украины, пишет издание Scottish Daily Express. Такие обвинения звучат с весны 2023 года. Тогда недовольство оппозиции вызвало то, что спустя год после приема беженцев, около трети из них находились во временном жилье - в гостиничных номерах и на круизных лайнерах, не приспособленных для длительного проживания, без понимания, когда им предоставят постоянное жилье.

По последним данным ООН, в мире насчитывается более 6 млн беженцев из Украины, но часть бежавших уже вернулась домой, несмотря на продолжающиеся боевые действия и российские обстрелы украинских территорий.



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Статья в Daily Record

www.dailyrecord.co.uk

Статья в Scottish Daily Express

www.scottishdailyexpress.co.uk

Ukraine Refugee Situation. UNHCR Operation Data Portal

data.unhcr.org