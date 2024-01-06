В Шотландии не будут оплачивать жилье беженцам из Украины

Власти Шотландии отказались продолжать покрывать расходы на краткосрочное жилье для беженцев из Украины, сообщает шотландское издание Daily Record в пятницу, 5 января.



Издание ссылается на письмо, которое в октябре 2023 года направила правительству ассоциация местных властей страны. Они потребовали возмещение расходов, потраченные на схему "суперспонсора", предложенную правительством. Эта схема заработала в марте 2022 года. Она позволила беженцам из Украины получить разрешение на въезд и временное жилье.

Местные власти предупредили, что если не получат от правительства адекватного финансирования и будут покрывать расходы из собственных бюджетов, то это будет означать сокращение других муниципальных услуг. В этом случае они могут прекратить поддерживать гостиницы, в которых живут беженцы.

Оппозиция в Шотландии обвинила правящую партию в предательстве украинских беженцев

В 2022 году на покрытие расходов на краткосрочное жилье центральные власти выделили 10 млн фунтов стерлингов, однако в этом году финансирование не может продолжаться из-за проблем с бюджетом.

Оппозиция обвинила правящую партию в предательстве беженцев из Украины, пишет издание Scottish Daily Express . Такие обвинения звучат с весны 2023 года. Тогда недовольство оппозиции вызвало то, что спустя год после приема беженцев, около трети из них находились во временном жилье - в гостиничных номерах и на круизных лайнерах, не приспособленных для длительного проживания, без понимания, когда им предоставят постоянное жилье.

По последним данным ООН, в мире насчитывается более 6 млн беженцев из Украины , но часть бежавших уже вернулась домой, несмотря на продолжающиеся боевые действия и российские обстрелы украинских территорий.





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