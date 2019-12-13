Глава правительства Шотландии просит ЕС поддержать ее стремление к независимости

Евросоюз должен поддержать стремление Шотландии к независимости. Такое мнение высказала первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии в колонке для Die Welt, которую газета публикует в четверг, 15 октября.

"Тот факт, что британское правительство, по всей видимости, решило продвигать (окончательный. - Ред.) выход из ЕС без (торгового. - Ред.) соглашения, в нормальные времена представлялось бы безрассудным, в разгар глобальной пандемии это - совершенно безответственно", - считает политик.

По словам Стерджен, выход из единого рынка ЕС грозит Шотландии потерей рабочих мест, инвестиций и снижением уровня жизни.

Лидер Шотландской национальной партии при этом напомнила, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся 15 октября в Брюсселе на двухдневный саммит.

Ранее ожидалось, что на октябрьской встрече будет утверждено соглашение о новых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Лондона из состава европейского сообщества, которое окончательно должно вступить в силу по окончании переходного периода - 1 января 2021 года. Никола Стерджен добавила, что возглавляемое ею правительство не будет непосредственно представлено на саммите, несмотря на то, что заявленные там вопросы напрямую касаются Шотландии.

Большинство шотландцев - против "Брекзита"

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит". Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума.

Ранее, 1 октября, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о начале штрафной процедуры против Великобритании по факту нарушения договора о "Брекзите", которая может привести к иску против Лондона в Европейском суде и высокому штрафу для Соединенного Королевства. Палата общин британского парламента 29 сентября дала зеленый свет одностороннему внесению Лондоном изменений в соответствующее соглашение.

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