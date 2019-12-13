 Глава правительства Шотландии просит ЕС поддержать ее стремление к независимости | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2020

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Европа

Глава правительства Шотландии просит ЕС поддержать ее стремление к независимости

Лидер Шотландской национальной партии в колонке для Die Welt назвала стремление Лондона к окончательному выходу из ЕС без торгового соглашения безрассудным.

Никола Стерджен

Никола Стерджен

Евросоюз должен поддержать стремление Шотландии к независимости. Такое мнение высказала первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии в колонке для Die Welt, которую газета публикует в четверг, 15 октября.

"Тот факт, что британское правительство, по всей видимости, решило продвигать (окончательный. - Ред.) выход из ЕС без (торгового. - Ред.) соглашения, в нормальные времена представлялось бы безрассудным, в разгар глобальной пандемии это - совершенно безответственно", - считает политик.

По словам Стерджен, выход из единого рынка ЕС грозит Шотландии потерей рабочих мест, инвестиций и снижением уровня жизни.

Лидер Шотландской национальной партии при этом напомнила, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся 15 октября в Брюсселе на двухдневный саммит.

Ранее ожидалось, что на октябрьской встрече будет утверждено соглашение о новых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Лондона из состава европейского сообщества, которое окончательно должно вступить в силу по окончании переходного периода - 1 января 2021 года. Никола Стерджен добавила, что возглавляемое ею правительство не будет непосредственно представлено на саммите, несмотря на то, что заявленные там вопросы напрямую касаются Шотландии.

Большинство шотландцев - против "Брекзита"

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит". Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума.

Ранее, 1 октября, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о начале штрафной процедуры против Великобритании по факту нарушения договора о "Брекзите", которая может привести к иску против Лондона в Европейском суде и высокому штрафу для Соединенного Королевства. Палата общин британского парламента 29 сентября дала зеленый свет одностороннему внесению Лондоном изменений в соответствующее соглашение.

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    Yes please

    У сторонников независимости Шотландии с ее населением почти в 5 миллионов человек нет никаких сомнений: Шотландии нечего терять. Благодаря нефтедобыче в Северном море страна может самостоятельно стоять на ногах. В результате референдума не только большая часть нефтяных месторождений Великобритании может стать собственностью Шотландии, но ей также будут отходить и огромные налоговые сборы.

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    No thanks

    Противники независимости утверждают, что быть вместе гораздо лучше, чем порознь. Прежде всего, они опасаются негативных последствий для экономики. К примеру, до сих пор ведутся споры об объемах месторождений газа и нефти в Северном море – никто не знает, как долго еще можно будет вести добычу.

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    Денежный вопрос

    До референдума осталось совсем немного, однако, на многие вопросы до сих пор нет ответа. Какая валюта, к примеру, будет иметь хождение в Шотландии, если она добьется своей независимости. Будет ли по прежнему использоваться фунт стерлингов, вступит ли страна в зону евро, или шотландцы введут в обращение свою собственную валюту?

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    Зона, свободная от атомного оружия?

    В настоящее время подводные лодки, оснащенные ракетами с ядерными боеголовками, базируются в устье реки Клайд, к северо-западу от Глазго. Что же произойдет дальше с британским подводным флотом в случае отделения Шотландии?

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    Государственное устройство

    Независимая от Великобритании Шотландия может стать конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II, по аналогии с Канадой. В то же время для некоторых шотландцев представляется возможным установление республиканской формы правления.

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    Гражданство и долги

    Также не определена и позиция в отношении двойного гражданства. Будет ли возможным иметь одновременно паспорта Великобритании и Шотландии? Кроме того, если страна сохранит хождение фунта стерлингов, то это будет означать, что Шотландия возьмет на себя часть британского госдолга.

  • Schottischer Dudelsack

    Независимость Шотландии: вопросы без ответов

    Быть частью Европы

    Также неясно, останется ли Шотландия и дальше в составе Евросоюза, просто потому, что подобного случая в истории объединенной Европы пока еще не было. Лондон настаивает, что в случае отделения от Великобритании Шотландии придется снова подавать заявку на вступление в ЕС.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Филимонов


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