Главой правительства Шотландии станет Хамза Юсаф

В Шотландии определился преемник Николы Стерджен, ушедшей в отставку с поста первого министра. Правящую партию и шотландское правительство возглавит министр здравоохранения Хамза Юсаф.

Новым главой правительства Шотландии станет министр здравоохранения региона Хамза Юсаф. В понедельник, 27 марта, он был избран лидером правящей Шотландской национальной партии (ШНП), которая, как самая крупная сила в региональном парламенте, имеет право на пост первого министра.

37-летний политик считается близким доверенным лицом неожиданно объявившей о своей отставке с постов премьера и лидера ШНП Николы Стёрджен и, скорее всего, продолжит ее курс, указывает агентство dpa, отмечая, что впервые во главе правительства Шотландии встанет мусульманин. Юсаф уже заявил, что будет придерживаться линии своей предшественницы, направленной на отделение Шотландии от Соединенного Королевства.

Парламент в Эдинбурге проведет голосование по кандидатуре Юсафа во вторник, 28 марта.

Хамза Юсаф - политолог по образованию и, несмотря на сравнительную молодость, уже приобрел большой опыт работы в правительстве. Он несколько лет занимал пост государственного секретаря, в 2018 году стал министром юстиции, а в 2021 году возглавил министерство здравоохранения.

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