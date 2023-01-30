  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Исла Брайсон перед заседанием суда
Исла Брайсон перед заседанием судаФото: Andrew Milligan/PA Wire/empics/picture alliance
Права человекаЕвропа

В Шотландии пересмотрят подход к осужденным трансгендерам

Анатолий Арни
1 ч. назад

Власти Шотландии заявили, что трансгендеров не будут помещать в женские тюрьмы, если они обвинялись в изнасиловании.

https://p.dw.com/p/4MqmK

Правительство Шотландии пообещало пересмотреть правила содержания в тюрьмах заключенных-трансгендеров, которые причастны к случаям насилия в отношении женщин. Такие лица будут проходить дополнительную проверку, а до ее завершения находиться в отдельных местах содержания под стражей, указал шотландский министр юстиции Кит Браун в заявлении, опубликованном на сайте регионального правительства в воскресенье, 29 января.

Согласно тексту заявления, лица, находящиеся в заключении в мужских тюрьмах и объявившие о трансгендерном переходе, не будут переводиться в пенитенциарные учреждения для представителей другого пола, если в истории их преступлений есть случаи насилия по отношению к женщинам, пока не пройдут проверку, призванную исключить подобные деяния в будущем. Эта мера будет действовать и в отношении впервые осужденных транс-женщин.

Общественность Шотландии возмутилась делом Айлы Брайсон

Решение о пересмотре правил содержания заключенных стало ответом на общественное возмущение в связи с делом трансгендерной персоны Айлы Брайсон, которую суд Шотландии 24 января приговорил к тюремному сроку по обвинениям в изнасиловании.

Согласно приговору суда, 31-летняя Айла Брайсон, ранее известная как Адам Грэм, была признана виновной в двух случаях изнасилования женщин, произошедших в 2016 и 2019 годах. Уже после этого мужчина заявил о намерении совершить трансгендерный переход. Поначалу суд должен был отправить Брайсон в тюрьму Корнтон-Вейл для женщин, но это решение возмутило активисток, посчитавших, что тем самым власти ставят под угрозу содержание других заключенных.

В ответ на это 26 января первый министр Шотландии Никола Стерджен анонсировала изменения в правилах распределения заключенных по тюрьмам, а также пообещала, что Брайсон не отправят в женскую тюрьму до завершения проверки. До этого времени она будет находиться в отдельной зоне колонии для мужчин.

Схожая со случаем Брайсон ситуация ранее произошла в США, где в начале 2023 года казнили трансгендерную женщину Эмбер Маклоклин, признанную виновной в убийстве, совершенном до перехода. Этот случай стал первой казнью трансгендерной персоны в США, а решение суда вызвало шквал критики.

Шотландское законодательство о смене пола вызвало критику в Лондоне

В декабре 2022 года региональное правительство Шотландии одобрило законопроект, который предлагет упростить для граждан идентификацию в вопросах своего пола, не прибегая при этом к гормональным средствам и хирургии. Инициативу раскритиковали правозащитники, указав, что это создает возможности для возникновения опасных прецедентов сродни делу Брайсон.

Впоследствии инициатива была заблокирована правительством Великобритании, которое сослалось на необходимость равноправия в сфере законодательства на территории Соединенного Королевства.

В то же время в конце 2022 года схожий закон был принят в Испании - страна, где, по данным департамента сексуального разнообразия и прав ЛГБТ при министерстве равенства, только 78 процентов населения считают себя гетеросексуалами, считается одной из самых открытых в Европе в подобных вопросах. Впрочем, в Германии транс-комьюнити также получает все больше репрезентации в обществе - в 2021 году две транс-женщины прошли в бундестаг.

Смотрите также:

Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гей-парад в Берлине: против войны, ненависти и дискриминации (24.07.2022)

Гей-парад в Берлине: против войны, ненависти и дискриминации (24.07.2022)

В столице Германии прошел ежегодный парад ЛГБТ-сообщества. Его российские участники обеспокоены новыми законопроектами по ужесточению наказаний за "пропаганду гомосексуализма".
Многообразие24 июля 2022 г.03:33 мин.
external

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России (20.04.2018)

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России (20.04.2018)

В Санкт-Петербурге они часто сталкивались с оскорблениями. В Берлине же на них мало кто обращает внимание. Гена и Влад - гей-беженцы из России. Они ждут рассмотрения заявлений о предоставлении убежища в ФРГ.
Политика20 апреля 2018 г.03:08 мин.
external

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

Гомофобия в Берлине: опасные улицы либеральной столицы Европы

В столице Германии стремительно растет число преступлений на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств - по итогам 2019 года количество зарегистрированных нападений выросло на треть.
Политика24 сентября 2020 г.04:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дом в Харькове, в который попала российская ракета

В Харькове ракета попала в жилой дом

Конфликты9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на Анталию

Почему Турция отказывает россиянам в ВНЖ

Почему Турция отказывает россиянам в ВНЖ

Миграция29 января 2023 г.
Проститутка в ожидании клиента

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Общество29 января 2023 г.
Картина

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Права человека28 января 2023 г.
Передача очередной партии немецких дронов-разведчиков Vector украинской армии

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Экономика и бизнес28 января 2023 г.
Грузинский самолет в аэропорту Тбилиси

Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

Политика28 января 2023 г.
Танк Leopard 2 A6

Почему поставки танков Leopard 2 важны для Украины

Почему поставки танков Leopard 2 важны для Украины

Конфликты28 января 2023 г.
На главную страницу