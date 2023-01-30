В Шотландии пересмотрят подход к осужденным трансгендерам

Власти Шотландии заявили, что трансгендеров не будут помещать в женские тюрьмы, если они обвинялись в изнасиловании.

Правительство Шотландии пообещало пересмотреть правила содержания в тюрьмах заключенных-трансгендеров, которые причастны к случаям насилия в отношении женщин. Такие лица будут проходить дополнительную проверку, а до ее завершения находиться в отдельных местах содержания под стражей, указал шотландский министр юстиции Кит Браун в заявлении, опубликованном на сайте регионального правительства в воскресенье, 29 января.

Согласно тексту заявления, лица, находящиеся в заключении в мужских тюрьмах и объявившие о трансгендерном переходе, не будут переводиться в пенитенциарные учреждения для представителей другого пола, если в истории их преступлений есть случаи насилия по отношению к женщинам, пока не пройдут проверку, призванную исключить подобные деяния в будущем. Эта мера будет действовать и в отношении впервые осужденных транс-женщин.

Общественность Шотландии возмутилась делом Айлы Брайсон

Решение о пересмотре правил содержания заключенных стало ответом на общественное возмущение в связи с делом трансгендерной персоны Айлы Брайсон, которую суд Шотландии 24 января приговорил к тюремному сроку по обвинениям в изнасиловании.

Согласно приговору суда, 31-летняя Айла Брайсон, ранее известная как Адам Грэм, была признана виновной в двух случаях изнасилования женщин, произошедших в 2016 и 2019 годах. Уже после этого мужчина заявил о намерении совершить трансгендерный переход. Поначалу суд должен был отправить Брайсон в тюрьму Корнтон-Вейл для женщин, но это решение возмутило активисток, посчитавших, что тем самым власти ставят под угрозу содержание других заключенных.

В ответ на это 26 января первый министр Шотландии Никола Стерджен анонсировала изменения в правилах распределения заключенных по тюрьмам, а также пообещала, что Брайсон не отправят в женскую тюрьму до завершения проверки. До этого времени она будет находиться в отдельной зоне колонии для мужчин.

Схожая со случаем Брайсон ситуация ранее произошла в США, где в начале 2023 года казнили трансгендерную женщину Эмбер Маклоклин, признанную виновной в убийстве, совершенном до перехода. Этот случай стал первой казнью трансгендерной персоны в США, а решение суда вызвало шквал критики.

Шотландское законодательство о смене пола вызвало критику в Лондоне

В декабре 2022 года региональное правительство Шотландии одобрило законопроект, который предлагет упростить для граждан идентификацию в вопросах своего пола, не прибегая при этом к гормональным средствам и хирургии. Инициативу раскритиковали правозащитники, указав, что это создает возможности для возникновения опасных прецедентов сродни делу Брайсон.

Впоследствии инициатива была заблокирована правительством Великобритании, которое сослалось на необходимость равноправия в сфере законодательства на территории Соединенного Королевства.

В то же время в конце 2022 года схожий закон был принят в Испании - страна, где, по данным департамента сексуального разнообразия и прав ЛГБТ при министерстве равенства, только 78 процентов населения считают себя гетеросексуалами, считается одной из самых открытых в Европе в подобных вопросах. Впрочем, в Германии транс-комьюнити также получает все больше репрезентации в обществе - в 2021 году две транс-женщины прошли в бундестаг.

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