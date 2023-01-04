  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Эмбер Маклоклин
Эмбер МаклоклинФото: Jeremy S. Weis/Federal Public Defender Office/AP/picture alliance
ПолитикаСША

В США впервые казнили трансгендера

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

49-летняя Эмбер Маклоклин умерщвлена с помощью смертоносного яда в одной из тюрем штата Миссури. Смертный приговор Маклоклин вынес судья, поскольку присяжные не смогли согласовать для нее меру наказания.

https://p.dw.com/p/4LiJl

В США казнена женщина-трансгендер, признанная виновной в убийстве. Власти зафиксировали смерть 49-летней Эмбер Маклоклин поздно вечером во вторник, 3 января, после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури. Маклоклин стала первым трансгендером, казненным в США, и первым человеком, в отношении которого в США был приведен в исполнение смертный приговор в 2023 году.

Эмбер Маклоклин была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Суд счел доказанным тот факт, что Маклоклин еще в бытность мужчиной изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер. Присяжные признали Маклоклин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. Тогда в дело вмешался судья и приговорил обвиняемую к смертной казни.

Резонансное дело

Дело Маклоклин вызвало широкий резонанс в США. Адвокаты настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен одним-единственным судьей и не отражал мнения общественности в лице присяжных.

В письме губернатору Миссури они также указывали на тяжелое детство Маклоклин (приемный отец избивал ее дубинкой и пытал электрошокером) и психические расстройства. Против казни Маклоклин выступили также два конгрессмена и многие влиятельные люди в США.

Смотрите также:

Кто в мире лидирует по числу смертных казней ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Фармконцерны оставили США без инъекций для казней

Фармконцерны оставили США без инъекций для казней

В США не хватает медикаментов для приведение в исполнение смертных приговоров. Последней из фармацевтических компаний, запретивших использовать для этого свои препараты, стала Pfizer. В некоторых штатах думают об альтернативах: электрический стул или расстрел.
15 мая 2016 г.01:08 мин.
external

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка (02.11.2017)

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка (02.11.2017)

После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.
Политика2 ноября 2017 г.02:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автокран у разрушенного здания в Макеевке

Минобороны РФ признало гибель еще 26 военных в Макеевке

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "председателю КНР Си Цзиньпину" протягивают шприц, на котором развевается флаг ЕС

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Здоровье16 ч. назад
Проекция надписи "Кельнский центр электрификации Ford" на фасад административного здания завода

Иностранных инвесторов не испугал взлет цен на энергию в ФРГ

Иностранных инвесторов не испугал взлет цен на энергию в ФРГ

Экономика и бизнес3 ч. назад
Женщина в медицинской маске и перечеркнутый знак с требованием носить маски

Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

Общество4 ч. назад
Флаги Швеции и Евросоюза в Стокгольме

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Политика3 января 2023 г.
Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Билл Клинтон на переговорах по ядерному разоружению, 1994 год

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Политика3 января 2023 г.
Зарево от взрыва над Киевом во время атаки дронами, 1 января 2023 года

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Конфликты2 января 2023 г.
На главную страницу