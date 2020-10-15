 Сторонники независимости Шотландии лидируют на выборах в местный парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2021

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Европа

Сторонники независимости Шотландии лидируют на выборах в местный парламент

Шотландская национальная партия побеждает на выборах в местный парламент, однако едва ли получит абсолютное большинство. Эксперты не исключают коалиции с Партией "зеленых".

Никола Стерджен

Никола Стерджен

Шотландская национальная партия (SNP), побеждающая на выборах в однопалатный парламент Шотландии, увеличивает свои шансы в дальнейшем оказывать более активное давление на Лондон с целью проведения повторного референдума о независимости. После того, как в субботу, 8 мая, определилась ситуация с 86 мандатами, стало известно, что SNP получает 62 из них в борьбе за 129 мест в региональном законодательном органе.

Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что будет настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.

Абсолютное большинство - маловероятно

В то же время, как отмечает агентство Reuters, - маловероятно, что SNP удастся получить абсолютное большинство. Для этого партии необходимо было одержать верх в Западном Абердиншире, чего, по мнению наблюдателей, не произошло.

Как полагают эксперты, Шотландская национальная партия может попытаться сформировать парламентскую коалицию с представителями Партии "зеленых", которым достаются минимум шесть мандатов. 

Окончательные итоги голосования, как ожидается, станут известны до конца дня 8 мая.

Между тем британский премьер Борис Джонсон уже отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".

Референдум семилетней давности

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума. В случае получения абсолютного большинства в нацпарламенте она может организовать его уже в конце 2023 года.

В октябре 2020 года лидер SNP попросила ЕС поддержать стремление Шотландии к независимости

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    Yes please

    У сторонников независимости Шотландии с ее населением почти в 5 миллионов человек нет никаких сомнений: Шотландии нечего терять. Благодаря нефтедобыче в Северном море страна может самостоятельно стоять на ногах. В результате референдума не только большая часть нефтяных месторождений Великобритании может стать собственностью Шотландии, но ей также будут отходить и огромные налоговые сборы.

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    No thanks

    Противники независимости утверждают, что быть вместе гораздо лучше, чем порознь. Прежде всего, они опасаются негативных последствий для экономики. К примеру, до сих пор ведутся споры об объемах месторождений газа и нефти в Северном море – никто не знает, как долго еще можно будет вести добычу.

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    Денежный вопрос

    До референдума осталось совсем немного, однако, на многие вопросы до сих пор нет ответа. Какая валюта, к примеру, будет иметь хождение в Шотландии, если она добьется своей независимости. Будет ли по прежнему использоваться фунт стерлингов, вступит ли страна в зону евро, или шотландцы введут в обращение свою собственную валюту?

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    Зона, свободная от атомного оружия?

    В настоящее время подводные лодки, оснащенные ракетами с ядерными боеголовками, базируются в устье реки Клайд, к северо-западу от Глазго. Что же произойдет дальше с британским подводным флотом в случае отделения Шотландии?

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    Государственное устройство

    Независимая от Великобритании Шотландия может стать конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II, по аналогии с Канадой. В то же время для некоторых шотландцев представляется возможным установление республиканской формы правления.

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    Гражданство и долги

    Также не определена и позиция в отношении двойного гражданства. Будет ли возможным иметь одновременно паспорта Великобритании и Шотландии? Кроме того, если страна сохранит хождение фунта стерлингов, то это будет означать, что Шотландия возьмет на себя часть британского госдолга.

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    Быть частью Европы

    Также неясно, останется ли Шотландия и дальше в составе Евросоюза, просто потому, что подобного случая в истории объединенной Европы пока еще не было. Лондон настаивает, что в случае отделения от Великобритании Шотландии придется снова подавать заявку на вступление в ЕС.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Филимонов


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