Сторонники независимости Шотландии лидируют на выборах в местный парламент

Шотландская национальная партия (SNP), побеждающая на выборах в однопалатный парламент Шотландии, увеличивает свои шансы в дальнейшем оказывать более активное давление на Лондон с целью проведения повторного референдума о независимости. После того, как в субботу, 8 мая, определилась ситуация с 86 мандатами, стало известно, что SNP получает 62 из них в борьбе за 129 мест в региональном законодательном органе.
Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что будет настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.
Абсолютное большинство - маловероятно
В то же время, как отмечает агентство Reuters, - маловероятно, что SNP удастся получить абсолютное большинство. Для этого партии необходимо было одержать верх в Западном Абердиншире, чего, по мнению наблюдателей, не произошло.
Как полагают эксперты, Шотландская национальная партия может попытаться сформировать парламентскую коалицию с представителями Партии "зеленых", которым достаются минимум шесть мандатов.
Окончательные итоги голосования, как ожидается, станут известны до конца дня 8 мая.
Между тем британский премьер Борис Джонсон уже отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".
Референдум семилетней давности
На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".
Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума. В случае получения абсолютного большинства в нацпарламенте она может организовать его уже в конце 2023 года.
В октябре 2020 года лидер SNP попросила ЕС поддержать стремление Шотландии к независимости.
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Yes please
У сторонников независимости Шотландии с ее населением почти в 5 миллионов человек нет никаких сомнений: Шотландии нечего терять. Благодаря нефтедобыче в Северном море страна может самостоятельно стоять на ногах. В результате референдума не только большая часть нефтяных месторождений Великобритании может стать собственностью Шотландии, но ей также будут отходить и огромные налоговые сборы.
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No thanks
Противники независимости утверждают, что быть вместе гораздо лучше, чем порознь. Прежде всего, они опасаются негативных последствий для экономики. К примеру, до сих пор ведутся споры об объемах месторождений газа и нефти в Северном море – никто не знает, как долго еще можно будет вести добычу.
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Денежный вопрос
До референдума осталось совсем немного, однако, на многие вопросы до сих пор нет ответа. Какая валюта, к примеру, будет иметь хождение в Шотландии, если она добьется своей независимости. Будет ли по прежнему использоваться фунт стерлингов, вступит ли страна в зону евро, или шотландцы введут в обращение свою собственную валюту?
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Зона, свободная от атомного оружия?
В настоящее время подводные лодки, оснащенные ракетами с ядерными боеголовками, базируются в устье реки Клайд, к северо-западу от Глазго. Что же произойдет дальше с британским подводным флотом в случае отделения Шотландии?
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Государственное устройство
Независимая от Великобритании Шотландия может стать конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II, по аналогии с Канадой. В то же время для некоторых шотландцев представляется возможным установление республиканской формы правления.
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Гражданство и долги
Также не определена и позиция в отношении двойного гражданства. Будет ли возможным иметь одновременно паспорта Великобритании и Шотландии? Кроме того, если страна сохранит хождение фунта стерлингов, то это будет означать, что Шотландия возьмет на себя часть британского госдолга.
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Быть частью Европы
Также неясно, останется ли Шотландия и дальше в составе Евросоюза, просто потому, что подобного случая в истории объединенной Европы пока еще не было. Лондон настаивает, что в случае отделения от Великобритании Шотландии придется снова подавать заявку на вступление в ЕС.
Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Филимонов