Шотландия первой в мире отменит плату за тампоны и прокладки

В Шотландии вступает в силу закон, обязывающий государственные и образовательные учреждения бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Этот первая подобная реализованная общенациональная программа в мире. Правительство Шотландии с 2017 года вложило в нее более 27 млн фунтов стерлингов (около 32 млн евро).
Власти обещают, что по всей стране откроется свыше 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно найти через специальное приложение "PickupMyPeriod".
Секретарь по социальной справедливости правительства Шотландии Шона Робисон прокомментировала нововведение: "Обеспечение свободного доступа к продуктам для менструации фундаментально важно для поддержания равенства и чувства собственного достоинства человека, оно устраняет финансовые барьеры".
Средства женской гигиены хотят сделать бесплатными не только в Шотландии
Отношение к женским гигеническим средствам меняется не только в Шотландии. В 2021 году во Франции студенткам решили бесплатно предоставить прокладки и тампоны, установив автоматы с ними в кампусах и общежитиях. Аналогичные программы сейчас реализуют в Новой Зеландии и Калифорнии.
В Германии эта тема тоже обсуждается. В 2019 году бундестаг отреагировал на петицию, собравшую на Change.org более 200 тыс. подписей, и снизил ставку НДС для женских гигиенических принадлежностей, благодаря чему они ощутимо подешевели. Следующая петиция активисток движения за права женщин, размещенная на том же портале, требовала от властей страны последовать примеру Шотландии и сделать подобные средства бесплатными. Эта петиция тоже собрала десятки тысяч подписей.
Смотрите также:
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Елена Зеленская стала символом всех украинских женщин
Фотография Елены Зеленской, сделанная Энни Лейбовиц, украсит октябрьскую обложку Vogue: в простой белой блузке, с легким макияжем и без украшений, со спокойным и уставшим видом "первая леди" Украины сидит на ступеньке мраморной лестницы. Сегодня она стала "дипломатом военного времени" на международной арене. В Instagram она написала: "Я хочу, чтобы здесь, на моем месте, вы видели каждую украинку".
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Экоактивистка Грета Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг организовала глобальное экологическое движение протеста Fridays for Future. В 2018 году она получила премию Right Livelyhood Award, в 2019-м - звание "Посол совести", а в этом году стала лицом первого номера "Vogue Scandinavia". В Twitter Грета критикует индустрию моды, которая, по ее мнению, способствует климатическим и экологическим чрезвычайным ситуациям.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай
Пакистанская правозащитница Малала в 15 лет была тяжело ранена талибами за то, что выступала за доступность образования для девочек. Девушка выжила и продолжила борьбу за права женщин. В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира. Сейчас Малала живет в Великобритании. В 2020 году она закончила Оксфордский университет.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Поэтесса Аманда Горман
В день инаугурации президента США Джо Байдена мир с восхищением наблюдал за речью молодой женщины - Аманды Горман. Тогда поэтесса и активистка прочитала свое стихотворение "Холм, на который мы взбираемся", сделавшее ее знаменитой. Сейчас Горман выпустила книгу и получила модельный контракт. В мае 2021 года Vogue представил ее как первую девушку-поэтессу, попавшую на обложку этого журнала.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Американская певица и рэперша Lizzo
В детства Lizzo испытывала проблемы с восприятием своего тела. Сегодня она выступает за бодипозитив и осознание ценности собственной личности. В октябре 2020 года американская певица и рэперша сообщила в Instagram, что стала первой темнокожей женщиной на обложке Vogue. "Наше время пришло! Всем моим черным девочкам: если вы еще чего-то не сделали - станьте первыми!", - написала она в Twitter.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Певица Адель
Британская певица Адель, лауреат 15 премий Грэмми, в 2021 году появилась на обложках ноябрьского номера британского и американского Vogue одновременно. Долгое время от нее ничего не было слышно. Но 15 октября выйдет сингл "Easy On Me" - в преддверии нового альбома.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Американская поп-звезда Мадонна
Мадонна, одна из величайших икон поп-музыки, появлялась на обложках Vogue несколько раз. Ее эксперименты со сценическим образом нередко становились примером для подражания в мире моды. Костюмы для нее шили всемирно известные дизайнеры. В этом году 63-летняя Мадонна не только в очередной раз сфотографировалась для обложки Vogue, но и дала интервью с советами по макияжу и моде.
-
Сильные женщины на обложках журнала Vogue
Женщины, изменившие мир
На этой обложке журнала - 15 женщин, которые так или иначе изменили мир и заслужили того, чтобы о них узнали все. Vogue представляет премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, шведскую экоактивистку Грету Тунберг, нигерийскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи, Лаверн Кокс - первую трансгендерную женщину, украсившую обложку модного издания, и других сильных женщин.
Автор: Бренда Хаас, Елена Дожина