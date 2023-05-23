160 лет СДПГ: у социал-демократов есть повод для радости?

Канцлер Германии - социал-демократ, сама партия - во главе правительства ФРГ. Но настроения в СДПГ скверные. Она теряет поддержку избирателей, а дела в коалиции с "зелеными" и СвДП идут не лучшим образом.

В берлинской штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ) праздник. Повод - успешные для партии итоги земельных выборов в Бремене. В последнее время подобное случается нечасто, тем более ценным в сложившейся ситуации является каждое такое достижение. "Это прекрасный вечер для нас. Мы невероятно гордимся нашими однопартийцами из Бремена и Бремерхафена", - не скрывает радости генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) после победы социал-демократов на земельных выборах в этом городе на севере ФРГ, состоявшихся 14 мая.

Победа не была само собой разумеющейся. Когда на финише предвыборной кампании на одном из митингов бургомистр Бремена Андреас Бовеншульте (Andreas Bovenschulte) исполнял песню "Будь со мной", этот музыкальный призыв к избирателям проголосовать за социал-демократов звучал почти что как мольба. Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), прибывший из столицы, чтобы помочь Бовеншульте, поддержал его, сыграв на гитаре. В итоге, хотя и победив с 29,8% голосов, СДПГ показала в Бремене свой второй наихудший результат за более чем 70 лет.

Ларс Клингбайль (с гитарой) и Андреас Бовеншульте (с микрофоном) на предвыборном митинге в Бремене Фото: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Старейшая политическая партия Германии, отмечающая в эти дни свой 160-й юбилей, подошла к нему, похоже, далеко не в самой лучшей форме.

Партия канцлера Германии теряет популярность

В Берлине, между тем, хотят взять на вооружение успешный опыт Бремена. В партии внимательно изучат, за счет чего была достигнута там победа, отметил генсек Кюнерт. Однако в целом по стране СДПГ может только мечтать о бременском результате.

В то время как оппозиционный блок ХДС/ХСС, по данным социологов, набрал бы около 30% голосов, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, СДПГ получила бы на них лишь 17-19%, борясь за второе место с "зелеными" и правопопулистской "Альтернативой для Германии". Никогда еще в истории ФРГ партия, представитель которой является канцлером, не имела столь низкой поддержки.

Неуместный смех Армина Лашета в городе, пострадавшем от наводнения, стоил ХДС победы на выборах Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

Неужели Олаф Шольц (Olaf Scholz) и СДПГ победили на парламентских выборах в сентябре 2021 года лишь потому, что кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) допустил слишком много ошибок в ходе избирательной кампании, оказавшись просто слабым конкурентом?

Короткий взлет СДПГ перед федеральными выборами

Взглянув на динамику соцопросов в год выборов в бундестаг, можно увидеть, что социал-демократы тогда смогли достичь резкого роста поддержки избирателей - в июле 2021 года за них готовы были голосовать лишь 16%, а в сентябре уже почти 26%. И подъем продолжался до весны 2022-го, после чего показатели снова рухнули. Это особенно огорчительно для СДПГ: политологи считают, что говорить о той или иной партии в Германии как о "большой" или "народной" можно только если ее поддерживают не менее 20% избирателей.

Члены ХДС празднуют победу на земельных выборах в Берлине, февраль 2023 года Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Получается, что "возвращение социал-демократии", которое в 2021 году так праздновала СДПГ, - это уже снова история? Как и до федеральных выборов, число членов партии сейчас продолжает снижаться, она их теряет даже в крупных городах, где СДПГ раньше имела устойчивую электоральную базу. Самый свежий пример - федеральная земля Берлин. По итогам выборов там столичное правительство формирует ХДС - после 22 лет социал-демократического правления.

Ситуация в Восточной Германии у СДПГ еще хуже - в Саксонии и Саксонии-Анхальт уровень поддержки партии, по данным опросов, даже не достигает двузначных показателей.

Возвращение к социальной повестке

Свой 160-летний юбилей СДПГ широко празднует в течение трех дней - с торжественными речами, выставками и церемониями награждения. Это хорошая возможность перевести дух, зарядиться энергией, а также повод вновь стать более заметной в правящей коалиции. Девиз торжеств в берлинской штаб-квартире партии: "Прогрессу нужна справедливость".

Канцлер ФРГ Шольц и президент Украины Зеленский в Берлине, 14 мая 2023 года Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Социальная проблематика традиционно является ключевой компетенцией немецких социал-демократов. Но она фактически сейчас отодвинута на второй план войной в Украине и ее последствиями. Канцлер Шольц в основном занят вопросами внешней политики, министр внутренних дел от СДПГ - миграцией, а министр труда борется с нехваткой квалифицированной рабочей силы.

О главном предвыборном обещании социал-демократов - строить в Германии 400 тысяч квартир в год - в связи с напряженной ситуацией на рынке недвижимости и инфляцией в Берлине стараются не вспоминать.

В правящей коалиции идут споры

В нынешней правительственной трехпартийной коалиции в Германии - с "зелеными" и с либералами из СвДП - СДПГ выглядит довольно бледно. В заголовках СМИ доминирует спор между либералами и "зелеными" о защите климата и ее цене. Призыв "зеленых" к отказу в ФРГ с 2024 года от отопления жилых домов с помощью газа и мазута пугает многих немцев, подталкивая избирателей к переходу на сторону оппозиции.

Министр финансов Линднер (СвДП), канцлер Шольц (СДПГ) и министр экономики Хабек ("зеленые") Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

Из-за инфляции стоимость жизни в стране и без того значительно выросла, и тем, у кого нет финансовых накоплений, все труднее сводить концы с концами. Исходя из этого СДПГ теперь хочет затормозить продвигаемый "зелеными" законопроект, направленный на изменение системы отопления зданий. Партия признает, что защита климата важна, но при этом указывает, что ее цена не должна ложиться непосильным бременем на граждан. Решения должны быть "технически осуществимыми и социально приемлемыми", уточняет представляющий СДПГ федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

В СДПГ заметно брожение

Если социал-демократы захотят активнее заявить о себе в правящей коалиции в ФРГ, это, вероятно, вызовет усиление напряжения в ней. Ссоры в правительстве, однако, никогда не нравились избирателям, и это должно беспокоить руководство СДПГ.

Сопредседатели СДПГ Заскиа Эскен и Ларс Клингбайль Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Неудачные демарши, как свидетельствует история партии, довольно часто вызывали внутрипартийные ссоры в рядах социал-демократов - вплоть до процессов самораспада. Это приводило к свержению даже тех лидеров СДПГ, которые были действительно любимы в партии.

Уже сейчас в рядах социал-демократов растет недовольство. Особенно заметно это брожение среди представителей левого крыла партии, которое всегда отличалось крайне боевым настроем. В 2019 году левое крыло не позволило Олафу Шольцу, который более связан с правым социал-демократическим спектром, стать лидером СДПГ. После того как Шольц стал канцлером, левое крыло хранит молчание и подчиняется партийной дисциплине.

Личность политика приобретает все большее значение

Шольц никогда не был особенно популярен среди социал-демократов, но как федерального канцлера его уважают и ценят. Такое доброжелательное отношение, однако, обусловлено успехами Шольца - партия поддерживает его только до тех пор, пока он может добиваться результата.

В этой ситуации было бы на самом деле полезно присмотреться к победе СДПГ на земельных выборах в Бремене. Там успех кандидата на пост главы земельного правительства объяснялся его прагматизмом, близостью к избирателям и личной популярностью.

Личностный фактор, как показали другие земельные выборы последних лет, становится все более важным для немцев при принятии решений в ходе голосований. Олаф Шольц мало что может предложить в этом отношении - его часто воспринимают как человека чопорного, безэмоционального и высокомерного. Взять что-то от бременского успеха в данном случае может оказаться непросто.

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