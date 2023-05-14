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Избирательный участок в Бремене
Избирательный участок в БременеФото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Прогноз: СДПГ лидирует на выборах в парламент Бремена

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Социал-демократическая партия Германии с небольшим перевесом лидирует на выборах в земельный парламент Бремена. На втором месте - ХДС. Выросла поддержка правопопулистского объединения Bürger in Wut.

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В Бремене прошли выборы в земельный парламент - Bremische Bürgerschaft. По итогам голосования в воскресенье, 14 мая, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (30%) c небольшим перевесом лидирует, свидетельствуют прогнозы телеканала ZDF на 18.00 по местному времени (19.00 мск). У Христианско-демократического союза (ХДС) - 24,5%.

Партия "Союз-90"/"зеленые" понесла существенные потери, у них - 12% (для сравнения: в 2019 году было 17,4%). Левая партия продемонстрировала стабильность (11%).

Результат правопопулистского объединения избирателей Bürger in Wut (BiW) подскочил до 10,5% (в 2019 году - всего 2,4%). Главный кандидат BIW Ян Тимке (Jan Timke) объяснил успех "высоким уровнем недовольства в городе". Однако BIW также выиграло от того, что правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бремене на этот раз не была допущена к выборам, поскольку подала два конкурирующих избирательных списка из-за внутриполитических споров, констатировало агентство AFP.

У Свободной демократической партии - 5%. 

Мэр города Андреас Бовеншульте (Andreas Bovenschulte) от СДПГ, занимающий пост с 2019 года, защищает его от претендента от ХДС Франка Имхоффа (Frank Imhoff).

СДПГ готовы к переговорам со всеми продемократическими партиями

В Бремене по традиции сильны позиции СДПГ. Однако на парламентских выборах 2019 года ХДС впервые стала сильнейшей партией, хотя и не смогла сформировать правительство. 

На этот раз в СДПГ уже заявили, что проведут переговоры со всеми продемократическими партиями и посмотрят, "где есть наибольшее совпадение по содержанию" инициатив.

Ранее стало известно, что Бремен назван самым "дружественным" по отношению к велосипедистам среди крупных немецких городов, в которых проживает более 500 тыс. человек. На втором месте - Франкфурт-на-Майне, на третьем - Ганновер.

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