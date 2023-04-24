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Бремен
БременФото: picture alliance/dpa
КультураГермания

Немцы не считают Германию велосипедной страной

Вера Фридрих
2 ч. назад

Так называемому "велоклимату" в стране жители ФРГ дали оценку "удовлетворительно". Об этом свидетельствуют результаты актуального опроса. Бремен лидирует среди крупных городов с точки зрения удобства для велосипедистов.

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Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) обнародовал в понедельник, 24 апреля, результаты опроса, в котором приняли участие 245 тыс. жителей ФРГ. Отношение к велосипеду как к виду транспорта и состояние велодорожек в стране, а также иные велопоказатели опрошенные в совокупности оценили на "троечку" (3,96 пункта). Так называемый "велоклимат" в Германии признан "нуждающимся в улучшении".

80 процентов опрошенных считают велодорожки слишком узкими, 70 процентов отметили, что велосипедисты, передвигаясь по дорогам Германии, не могут чувствовать себя полностью в безопасности. 

Бремен - лидер среди крупных городов Германии

В поле зрения исследователей велосипедного клуба попали 1114 населенных пунктов, которым были даны оценки. Из крупных немецких городов, в которых проживает более 500 тыс. человек, самым "дружественным" по отношению к велосипедистам признан Бремен, на втором месте - Франкфурт-на-Майне, на третьем - Ганновер.

Крытая велопарковка в Бремене
Крытая велопарковка в Бремене. Город уже не первый год лидирует в рейтингеФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Среди городов, в которых проживает более 200 тыс., но менее 500 тыс. человек, лидирует Мюнстер, на второй позиции - Карлсруэ, на третьей - Фрайбург. Улучшить свои показатели за последние годы удалось Гамбургу и Кельну - за счет увеличения количества и ширины велодорожек, а также благодаря усовершенствованию системы проката велосипедов.  

Общегерманский велосипедный клуб - крупнейшая в мире организация велосипедистов, членами которой являются более 220 тыс. человек. Опросы, направленные на изучение условий для езды на велосипеде, проводятся в Германии регулярно.

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