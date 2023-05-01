СДПГ: Признаем свои ошибки и строим новую восточную политику

Слишком дружественно, некритично, наивно: так характеризовали политику ФРГ в отношении России после начала войны в Украине. Немецкие социал-демократы сделали выводы и разрабатывают новую концепцию внешней политики.

С декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) разрабатывает свой новый внешнеполитический курс. Широкомасштабная российская агрессия против Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, в очередной раз подчеркнула его необходимость.

Война вызвала дискуссию в Германии о политике в отношении России и Восточной Европы - и именно СДПГ оказалась в центре критики. В 1970-е годы эта партия во главе с тогдашним канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt) проводила политику разрядки со странами социалистического лагеря. Сейчас социал-демократов упрекают в том, что они слишком долго придерживались наивных и оторванных от реальности взглядов на Россию и не воспринимали угрозы всерьез.

DW поговорила об этом с членом правления СДПГ, депутатом бундестага Дитмаром Нитаном (Dietmar Nietan). С 2010 года он является председателем правления Германо-польского общества, а с прошлого года - уполномоченным правительства ФРГ по Польше.

DW: СДПГ в начале нынешнего года представила основные положения своей новой концепции внешней политики, в том числе новой восточной политики. Это представляется крайне необходимым, ведь в последние годы было допущено много ошибок, что признает и ваша партия. Что вы хотите сделать по-другому?

Дитмар Нитан: Прежде всего, важно, чтобы политические партии и правительства публично признавали ошибки и брали на себя ответственность за них. Поэтому я горжусь тем, что моя партия первой самокритично отнеслась к своей политике в отношении России и хочет учиться на своих ошибках. Что мы хотим сделать по-другому? Мы обнаружили, что недостаточно прислушивались к опыту и советам наших друзей в Центральной и Восточной Европе, Польше и странах Балтии. Итак: первый урок состоит в том, что западные европейцы в ЕС должны больше прислушиваться к своим друзьям из этих стран и признать, что их опыт и культурные достижения расширяют наши представления.

- Долгое время этого не хотели замечать, а вместо этого смотрели на Россию "поверх голов" членов ЕС в Восточной Европе. Почему?

- Одной из причин было умышленное оставление без внимания частью политических элит в Германии, а также в других странах ЕС событий за "железным занавесом" в период между 1945 и 1990 годами. Вторая ошибка заключалась в том, что мы не воспринимали всерьез предупреждения о том, что Россия при Владимире Путине возвращается к старым имперским замашкам. У нас были неверные представления о происходящем.

- В чем причина?

- Для социал-демократов принципиально важно никогда не забывать об ответственности за нацистское прошлое Германии. Советский Союз и его народы, в том числе русский народ, сильно пострадали от нацистов и ​​понесли большие потери ради освобождения от фашизма. Это означало, что мы хотели иметь особые отношения с Россией по принципу: русские никогда больше не должны бояться немцев и НАТО. Однако при этом доброжелательном взгляде мы просто не учли, что с российской стороны желание прийти к новому, равноправному мирному порядку в Европе уменьшалось с каждым годом пребывания Путина у власти.

Мы игнорировали это, мы не хотели этого признавать и очень наивно полагали: если мы будем вести бизнес с Россией и будем экономически взаимосвязаны, то сможем сильнее влиять на РФ в лучшую сторону. Это было ошибкой, потому что с помощью экономического взаимодействия мы сделали Россию сильной, а высокой зависимостью от российского газа мы дали в руки России еще и экономическое оружие.

- Вы утверждаете, что СДПГ извлекла уроки из этих ошибок. Но действительно ли партия дала оценку силам, которые в прошлом сыграли сомнительную роль? Можно вспомнить, например, спорный экологический фонд в Мекленбурге-Передней Померании. А Герхард Шредер (Gerhard Schröder) до сих пор является членом СДПГ...

- В СДПГ почти 400 тысяч членов, и понятно, что я не могу отвечать за каждого из них. Но происходит смена поколений. Фракция СДПГ в бундестаге состоит из 206 депутатов, и 50 из них - моложе 35 лет. Почти все эти молодые депутаты, которые придерживаются очень левых взглядов по многим вопросам экономической и социальной политики, высказались за предоставление большего количества вооружений Украине - в том числе тяжелых вооружений. Это означает, что не поколение Герхарда Шредера теперь определяет политику в СДПГ, а более молодые члены партии, такие как (Сопредседатель СДПГ, 44-летний. - Ред.) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). Это молодое поколение в СДПГ извлекло правильные уроки из ошибок и смотрит на Россию иначе, чем сегодняшние 70-80-летние социал-демократы.

- Молодые депутаты, о которых вы говорите, составляют лишь четверть фракции. А остальные?

- Подавляющее большинство во фракции и в руководстве СДПГ выступает за этот новый курс. Мы не можем говорить за каждого члена партии, но СДПГ не вернется к своей старой политике. Я могу гарантировать это на данный момент. Но я также хочу сказать, что признание ошибок социал-демократов не означает, что мы, оглядываясь назад, согласимся с консерваторами, которые 50 лет назад боролись в ФРГ с восточной политикой Вилли Брандта, и что эта политика виновата в нынешней катастрофе.

Без Вилли Брандта и Гельмута Шмидта не было бы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Ошибки были допущены не Брандтом и Шмидтом, а при Шредере и Меркель. И опять же, мы не видели ни от одной другой партии в Германии такого документа, какой представила СДПГ, и не слышали публичных заявлений председателя партии о том, что были допущены ошибки и что они будут исправлены. Меркель говорит, что за 16 лет своего канцлерства она не сделала ни одной ошибки в отношении России. Где работа над ошибками в Христианско-демократическом союзе (ХДС)? Пока ее нет.

- Как будет выглядеть новая восточная политика, к которой стремится СДПГ?

- Мы должны разрабатывать нашу будущую внешнюю политику и политику безопасности в тесном сотрудничестве с нашими соседями, особенно в Центральной и Восточной Европе. Мы говорим, что немецкой восточной политики не существует, должна быть европейская восточная политика, и она в значительной степени должна формироваться государствами Центральной и Восточной Европы, потому что они веками страдали от российского империализма, а не только Украина сегодня. Мы должны относиться к интересам безопасности народов Центральной и Восточной Европы гораздо серьезнее, чем раньше. Это должно стать отправной точкой для нашей новой внешней политики и политики безопасности.

- Мы говорим о восточной политике, но ее не может быть в обход России. Как быть с этой страной?

- Это должно быть нашей целью и мы надеемся на то, что когда-нибудь и в России станет больше демократии и там появится шанс у политических сил, не являющихся империалистическими. Но пока политика России не изменится, Европа должна быть едина в неприятии российской агрессии и империализма.

Это должно быть целью. Мирный порядок, основанный на демократии, правах и свободах человека, в настоящее время возможен только против России. Но мы хотим работать над тем, чтобы когда-нибудь такой мирный порядок стал возможен и с новой Россией...

Мы помним - после невероятных преступлений против человечности, совершенных немцами во Второй мировой войне, Западную Германию приняли в Европейское экономическое сообщество, из которого вырос ЕС, и приняли в НАТО, потому что говорили, что если Германия изменится к лучшему, ей дадут шанс.

- Насколько сильны в Германии силы, которые хотят вернуться к отношениям с Россией по принципу business as usual (как будто ничего не произошло. - Ред.)?

- Они слабы и численно, и политически. Они также слабы морально, потому что немцы каждый день могут видеть по телевидению и в Интернете, какие зверские преступления совершает путинская армия в Украине против невинных женщин и детей, не только в Буче. Это означает, что возврата к прошлому нет, даже для тех, кто все еще может этого хотеть.

Смотрите также: