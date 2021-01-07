Экологи в ФРГ раскритиковали создание фонда для достройки "Северного потока - 2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в Германии подвергли критике планы по созданию специального фонда для достройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в совместном заявлении природоохранных специалистов, полученном DW в четверг, 7 января.

"NABU и WWF кране критически относятся к созданию земельного экологического фонда для дальнейшего строительства газопровода. Деньги налогоплательщиков используются здесь под предлогом защиты окружающей среды для подрыва обязательств по охране климата для и дальнейшего разжигания климатического кризиса", - считают авторы заявления.

Земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании 7 января должен утвердить решение об учреждении фонда. Ожидается, что правящая коалиция, в состав которой входят социал-демократы и христианские демократы, поддержит законопроект. Правительство этой земли внесет в уставной капитал 200 тысяч евро, еще 20 млн добавит консорциум "Северный поток - 2".

WWF: Это - "подмена понятий" и "пощечина экологическим ассоциациям"

В NABU и WWF полагают, что хотя фонд официально должен способствовать охране окружающей среды, он "позволит сжигать ископаемые виды топлива в течение следующих десятилетий". Кроме того, по мнению экологов, строительство "Северного потока - 2" разрушит "чувствительные экосистемы Балтийского моря, которые и без того находятся в плачевном состоянии".

Глава балтийского отделения WWF Йохен Ламп (Jochen Lamp) считает, что учреждение подобной организации - "подмена понятий" и "пощечина экологическим ассоциациям".

Дело в том, что заявленными целями фонда - наряду с завершением строительства газопровода - является поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя" в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.

Йохен Ламп в этой свзи выразил уверенность, что достройка газопровода "Северный поток - 2" помешает "достижению целей Парижского климатического соглашения и европейской - а также национальной - защите морских пространств".

Задачи фонда

Почетным председателем фонда должен стать бывший премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании, социал-демократ Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В 2018 году он основал в Шверине общественную организацию "Германо-российское партнерство" и занимает пост его председателя правления. В соответствии с планами земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения работ, а также передавать их на стройку, тем самым выводя из-под угрозы американских санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

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