Христианские демократы - победители выборов в Берлине

Христианско-демократический союз одержал убедительную победу на повторных выборах в парламент Берлина. Его лидер Кай Вегнер проведет переговоры о коалиции с СДПГ и "зелеными".

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером (Kai Wegner) одержал убедительную победу на беспрецедентных повторных выборах в земельный парламент Берлина. Об этом свидетельствуют окончательные результаты подсчета голосов, обнародованные в воскресенье, 12 февраля.

ХДС продемонстрировал прорыв

Таким образом ХДС набрал 28,2 процента (плюс 10,2 процента по сравнению с результатами 2021 года). На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 18,4 процента (минус 3 процента). У "Союза-90"/"зеленых" - также - 18,4 процента (минус 0,5 процента) и третья позиция.

СДПГ с кандидатом - бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey) - опередила "зеленых" с кандидатом Беттиной Яраш (Bettina Jarasch), министром транспорта в кабинете Гиффай, всего на 105 голосов.

У Левой партии - 12,2 процента (минус 1,9 процента). Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получила 9,1 процента (плюс 1,1 процента).

Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6 процента (минус 2,5 процента) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Явка избирателей составила 63,1 процента, что значительно ниже, чем в 2021 году.

Вегнер проведет переговоры о коалиции с СДПГ и "зелеными"

Как отметило агентство AFP, коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и Левой партии во главе с Гиффай в принципе могла бы сохранить большинство в земельном парламенте после повторных выборов. Однако на фоне решительного отрыва христианские демократы также претендуют на лидерство и проведут зондирующие переговоры о формировании новой коалиции с СДПГ и "зелеными".

В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года. Судьи решили, что грубые организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным, и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60 процентам мест в берлинском парламенте.

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