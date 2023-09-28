Инфляция в Германии снизилась до 4,5 процента в сентябре

Темпы инфляции в Германии в сентябре снизились до самого низкого уровня с начала войны России против Украины. Экономисты предрекают ее дальнейшее снижение.

Инфляция в Германии, согласно показателям сентября 2023 года, упала до самого низкого уровня с февраля 2022 года, когда началось вторжение России на территорию Украины. Потребительские цены выросли в среднем всего на 4,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года и по сравнению с 6,1% в августе, сообщило в четверг, 28 сентября, Федеральное статистическое ведомство.

Экономисты, опрошенные информационным агентством Reuters, ожидали показатель инфляции в 4,6 процента. Однако с августа по сентябрь цены выросли всего на 0,3 процента. Основным фактором роста цен являются продукты питания, которые стоили на 7,5 процента больше, чем в сентябре 2022 года (+9,0%). Электроэнергия подорожала на 1,0 (август: +8,3) процента, а услуги - на 4,0 (август: +5,1) процента. "В целом мы ожидаем, что инфляция в Германии продолжит снижение, - говорит экономист Berenberg Bank Саломон Фидлер (Salomon Fiedler). - Позднее, в 2024 году, уровень инфляции может опуститься ниже 2,5 процента".

До уровня инфляции в два процента еще далеко

В ближайшие месяцы наметившаяся тенденция продолжится, омечает главный экономист BayernLB Юрген Михельс (Jürgen Michels). "Но мы вряд ли увидим устойчивые темпы инфляции, близкие к двум процентам, до 2025 года", полагает он.

По мнению экспертов Немецкого федерального банка, инфляция еще больше замедлится в течение года. Значительное снижение инфляции в таких областях, как импорт, цены производителей и оптовые цены, должно постепенно передаваться конечным потребителям . "Тем не менее на фоне уверенного роста заработной платы уровень инфляции, вероятно, останется значительно выше двух процентов в среднесрочной перспективе", - ожидает Немецкий федеральный банк в своем актуальном ежемесячном отчете.

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