В России из-за дефицита водителей выросли цены на хлеб

Производители хлеба в России из-за роста затрат на логистику подняли отпускные цены на наиболее массовые сорта в среднем на 10-15 процентов.

Цены на хлеб в ряде российских регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях, по итогам первого квартала 2024 года выросли почти на 30 процентов, сообщает в среду, 24 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев пояснил, что производители подняли отпускные цены на наиболее массовые сорта хлеба в среднем на 10-15 процентов из-за роста затрат на логистику.

Участники рынка рассказали, что в начале текущего года один рейс "Газели", перевозящей 360-450 лотков хлеба, обходился в 7500 рублей, а к апрелю 2024 года цена выросла до 12500 рублей. Аналитики связывают рост расходов на логистику с дефицитом водителей и подорожанием топлива.

Темпы роста цен на логистику заметно опережают стоимость сырья для хлебопечения, подтвердили источники "Коммерсанта" в отрасли. Большинство производителей, пытаясь удержать работников, в том числе водителей, подняли зарплаты в среднем на 30 процентов, но дефицит рабочей силы все равно растет и сейчас составляет около 15 процентов от необходимой численности, рассказал Айдиев.

Ситуацию с ценами на хлеб обсуждали в Минсельхозе

В Минсельхозе заявили "Коммерсанту", что держат ситуацию с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, на особом контроле. В апреле отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 рубля, а из ржано-пшеничной муки - 55,4 рубля за килограмм. Годовой рост отпускной цены хлеба остается ниже инфляции, подчеркивают в министерстве.

На совещании в Минсельхозе, где обсуждалась проблема с логистикой, министерство предложило производителям для решения проблем обратиться в Минтранс, утверждают участники встречи. Источники "Коммерсанта" признали, что регулятор вряд ли сможет решить проблемы с подорожанием топлива и дефицитом водителей.