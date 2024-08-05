Что означает для России обвал цен на нефть и их взлет на газ

На Ближнем Востоке растет угроза большой войны, но нефтяные котировки резко падают. При этом газохранилища в ЕС уже почти полные. В ФРГ уровень заполнения ПХГ досрочно достиг 90%.

Пока в Израиле в понедельник, 5 августа, ждали ответного удара Ирана в качестве мести за убийство в Тегеране главы палестинской террористической организации ХАМАС Исмаила Хании, а США усиливали свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке для защиты союзника, нефть на мировом рынке стремительно… дешевела.

Вторая волна распродажи нефтяных фьючерсов

Сырьевой рынок демонстрировал абсолютно нетипичную реакцию: обычно любое обострение обстановки в ближневосточном регионе, где расположены многочисленные мощности для добычи важнейшего энергоносителя и морские пути для его транспортировки, ведет к росту нефтяных котировок. Но на этот раз все совсем не так: если еще в четверг, 1 августа, баррель североморского эталонного сорта Brent стоил около 81,5 доллара, то к концу пятницы за него давали менее 77,5 доллара, а в понедельник на момент написания статьи - около 76 долларов, хотя в ходе торгов котировки опускались и до 75 долларов. А это - самый низкий уровень в 2024 году.

На мировом рынке идет вторая за шесть месяцев большая волна распродажи нефтяных фьючерсов. Первая пошла в начале апреля с уровня в 91 доллар и достигла кульминации два месяца назад, когда после заседания ОПЕК+ котировки в ходе торгов 4 июня опускались ниже 77 долларов. Уже тогда основной причиной обвала назывались разочаровывающие макроэкономические данные из США и Китая, двух крупнейших экономик планеты, причем КНР является еще и крупнейшим в мире импортером нефти.

Нефтяные платформы саудовской компании Saudi Aramco в Персидском заливе Фото: Saudi Aramco/dpa/picture alliance

А непосредственным поводом для особо резкого обвала котировок стало решение ряда ключевых участников ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, с октября начать постепенно увеличивать поставки нефти на мировой рынок. Такое решение явно противоречило экономической статистике, предупреждавшей о снижении экономической динамики в США и Китая и, соответственно, о вероятном сокращении их спроса на нефть.

Правда, после того обвала цены несколько восстановились, хотя и не смогли подняться выше примерно 87,5 долларов, и с 5 июля, вот уже ровно месяц, снижаются, оказавшись теперь, повторим, на уровне примерно в 75-76 долларов. При этом были пробиты так называемые уровни поддержки, на которых падение останавливалось в прошлые разы, что, с точки зрения многих трейдеров, указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения котировок.

На биржах появился призрак рецессии в США

Поводом для ускоренной распродажи фьючерсов с конца прошлой недели стали неожиданно плохие данные о состоянии рынка труда в США, где безработица достигла самого высокого уровня за три года. Это усилило опасения, что Федеральная резервная система США (ФРС), американский центробанк, в борьбе с инфляцией слишком долго медлила с началом снижения самой высокой за два десятилетия базовой процентной ставки, в результате чего Соединенные Штаты теперь, возможно, окажутся в рецессии.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже: на финансовом рынке США растет тревога из-за возможной рецессии Фото: Seth Wenig/AP/dpa/picture alliance

Так что страх перед надвигающейся рецессией в Америке, резко усилившийся и из-за других слабых макроэкономических показателей, оказался значительно сильнее страха перед предстоящим новым всплеском боевых действий на Ближнем Востоке. Именно экономические тревоги стали причиной нынешнего обвала котировок (и значительного падения курсов акций на ведущих фондовых биржах), причем непонятно, как долго эти опасения будут теперь давить на рынок.

Для России, которая завязла в войне в Украине и нуждается в росте государственных доходов, о чем, в частности, свидетельствует недавнее решение о повышении налогов на бизнес и частные лица, нынешнее значительное удешевление ее главного экспортного товара (баррель сорта Brent за месяц потерял в цене примерно 12 долларов) происходит в особенно неблагоприятный момент. Ведь по подсчетам агентства Bloomberg, морской экспорт российской сырой нефти марки Urals находится на самом низком уровне с декабря 2022 года. Так что одновременно упали и цены, и объемы экспорта.

Скачок биржевых цен на природный газ

В этой ситуации некоторым утешением Москве мог бы служить скачок цен на природный газ в Европе. Тут рынок продемонстрировал вполне стандартную реакцию на рост напряженности на Ближнем Востоке: если в первой половине июля на торговой площадке TTF в Нидерландах сентябрьский фьючерсный контракт стоит 32 евро за мегаватт-час, то в последние дни месяца он резко пошел вверх и 1 августа достиг 37 МВт⋅ч (примерно 400 долларов за тысячу кубометров).

Однако взлет оказался недолгим, и уже в пятницу цена пошла вниз, а в понедельник 5 августа опустилась ниже 35 МВт⋅ч. Очевидным фактором, который в ближайшее время будет сдерживать сильный рост котировок, как бы ни развивались события на Ближнем Востоке, является высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа в странах Евросоюза.

Из-за заполнения ПХГ у импортеров упадет спрос

Так, в Германии, обладающей, причем с большим отрывом, крупнейшими в ЕС мощностями ПХГ, газохранилища заполнены сейчас, в начале августа, уже на 90%. Это означает, что закачка шла в последние месяцы с огромным опережением графика, ведь действующий с 2022 года закон предписывает обеспечивать уровень в 85% только к 1 октября и 95% лишь к 1 ноября.

Аналогичная ситуация - и в других странах ЕС. Итальянские ПХГ, вторые по мощности в ЕС, заполнены более чем на 88%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe (GIE), в Нидерландах, которые идут на третьем месте, этот показатель превышает 81%.

СПГ-терминал и мощности для временного хранения газа в нидерландском порту Роттердам Фото: Siebe Swart/luchtfotografie/ANP/imago images

В странах, в которых значительную роль в структуре потребления играет сжиженный природный газ (СПГ), уровень заполнения ПХГ составляет: во Франции 79%, в Бельгии 88%, а в Испании и Португалии почти 100%.

Если же взять страны ЕС, которые получают российский газ благодаря пока еще, до конца 2024 года, действующему украинскому транзиту, то в Словакии, Австрии и Чехии газохранилища заполнены примерно на 87%. А в Венгрии, которую "Газпром" снабжает по второй, европейской нитке "Турецкого потока", данный показатель составляет 84%.

В результате средний уровень заполнения газохранилищ в ЕС достиг, по подсчетам GIE, примерно 86%. Все это означает, что в ближайшие недели спрос на природный газ со стороны немецких и других европейских импортеров должен, по идее, заметно снизиться и остаться низким, по меньшей мере, до фактического начала отопительного сезона через полтора-два месяца, а то и позже, в зависимости от погоды. Ведь после стопроцентного заполнения ПХГ энергетические компании в странах ЕС прекратят масштабные закупки топлива про запас и будут приобретать его только для удовлетворения текущего спроса.

Таким образом в ближайшие месяцы у "Газпрома" и "Новатэка" невелики шансы существенно нарастить поставки в Европу трубопроводного и сжиженного природного газа (на который санкции ЕС не распространяются), чтобы тем самым воспользоваться его нынешним относительным удорожанием.