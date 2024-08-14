Запрет на экспорт бензина из РФ продлен до конца года

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. "Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - сообщается в Telegram-канале кабмина в среду, 14 августа.

Отмечается, что ограничение не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений и топлива, вывозимого для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

Временный запрет на экспорт бензина был введен в России с 1 марта по 31 августа, но в мае-июле меру приостанавливали в связи с "насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями". В предыдущий раз власти ограничивали экспорт бензина осенью 2023 года.

Сохранение эмбарго, по мнению участников рынка, обусловлено желанием правительства избежать резких скачков цен на рынке с учетом невозможности исключить риск повторения мартовских атак беспилотников на НПЗ, пишет "Коммерсант".

Украинская армия в последние месяцы последовательно наращивает количество ударов по территории РФ с помощью БПЛА. Целями налетов беспилотников, наряду с военными объектами, часто становятся нефтеперерабатывающие заводы и хранилища нефтепродуктов.