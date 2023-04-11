Казахстан борется с вывозом ГСМ из страны, повышая цены

С 12 апреля в Казахстане вырастут цены на все виды автомобильного топлива. Необходимость этого власти объясняют и вывозом ГСМ в страны-соседи, где бензин заметно дороже.

С 12 апреля, согласно распоряжению министерства энергетики Казахстана, в стране будут повышены максимальные цены на ГСМ. Бензин подорожает на 11%, автогаз - на 15%, а дизельное топливо - сразу на 20%. Переназначенный недавно парламентом на пост главы правительства Алихан Смаилов пояснил, что повышение цен на автомобильное топливо связано с выполнением поручения президента Касым-Жомарта Токаева снизить инфляцию к концу года в два раза.

По словам Смаилова, это вынужденная мера, поскольку и автогаз, и бензин, и солярку, несмотря на существующие запреты, продолжают вывозить в больших объемах в соседние страны - Кыргызстан, Россию и Узбекистан, где ГСМ сильно дороже. Как это происходит и почему власти Казахстана не взяли под контроль такие операции - у DW.

Ликвидировать диспаритет цен на ГСМ со странами-соседями

Премьер-министр Смаилов, говоря о повышении цен на автотопливо, подчеркнул, что этот шаг не подстегнет инфляцию. Успокоить население поспешил и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. По его словам, большинство производителей социально значимых продтоваров не зависят от цен на нефтепродукты. "При повышении цены дизельного топлива на 25% подсолнечное масло подорожает на 2,4%", - заверил Жумангарин. И добавил, что правительство уже выделило сельхозпроизводителям для проведения весенних полевых работ более 400 тонн дизтоплива по старым ценам.

На границе Казахстана и Кыргызстана, июль 2022 года Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Повысить максимальные цены на ГСМ власти Казахстана решились, в том числе, и в связи с вывозом в сопредельные страны автомобильного топлива, произведенного на местных НПЗ. "Наши НПЗ работают на пределе мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане.

К примеру, в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане - на 64%, а в Узбекистане - в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны", - сообщил в беседе с представителями СМИ премьер Смаилов, подчеркнув, что без сокращения диспаритета цен на ГСМ с соседними государствами Казахстан уже в этом году столкнется с серьезным дефицитом топлива.

Запреты пока не помогают

Решения по ограничению и даже запрету экспорта ГСМ в страны-соседи принимаются Астаной практически ежегодно. Последний раз - 18 февраля 2023 года - распоряжением Минфина был запрещен вывоз бензина, дизеля и других видов светлых нефтепродуктов всеми без исключения видами транспорта. До этого действовал введенный в июле 2022 года запрет на вывоз топлива автомобилями.

Решения по ограничению экспорта ГСМ в страны-соседи принимаются Астаной практически ежегодно Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Но каждый раз вводимые ограничительные меры, в том числе и продажа ГСМ по фиксированным ценам только гражданам Казахстана, не давали желаемого результата, констатируют наблюдатели. Более дешевое автотопливо продолжали вывозить в соседние страны в огромных объемах, а в приграничных с Казахстаном областях Кыргызстана, России и Узбекистана расцвела контрабанда ГСМ казахстанского производства, в которой занято немалое число живущих близ границы людей.

Кто-то перевозит бензин в своих частных легковых и грузовых автомобилях с увеличенными топливными баками, ежедневно выполняя по 5-6 рейсов в Казахстан и обратно. Кто-то разливает его по пластиковым флягам. А кто-то продает казахстанские ГСМ на дорогах по цене на 10-20% ниже, чем на местных АЗС.

Контрабанда ГСМ - давняя головная боль правительства Казахстана. Местные СМИ писали, что с 31 января 2023 года было пресечено 288 фактов незаконного вывоза автотоплива с территории страны. Судебными органами были конфискованы 2,3 тыс литров бензина и более 25 тыс литров дизеля, наложены штрафы на общую сумму в полтора миллиона тенге (чуть более трех тысяч евро в пересчете).

Экономисты: Топливо из Казахстана вывозят в огромных объемах

Большинство казахстанских экономистов воздерживаются от комментариев по поводу решения властей о повышении цен на ГСМ и заявлений членов правительства на сей счет. Те же, кто согласились побеседовать с DW, отметили, что необходимость в повышении цен на автотопливо назрела уже давно.

Консультирующий инвесторов в Казахстане экономист Алмас Чукин в этой связи заметил, что сложившаяся ситуация на рынке ГСМ требует изменений. "Для продажи населению бензина или дизеля по нынешним практически льготным ценам надо, чтобы топлива было очень много. Но его нет. Есть проблемы у нефтяников, у НПЗ, которые работают себе в убыток. Есть проблемы у экономики страны в целом, которая страдает из-за сдерживания цен на топливо", - пояснил Чукин.

Коснулся он и вопроса вывоза произведенного в Казахстане автотоплива в сопредельные страны. Эта проблема, по мнению экономиста, действительно существует, и она очень серьезная. "Топливо вывозят в огромных объемах, свыше полумиллиона тонн в месяц. Не только вывозят в канистрах и дополнительных баках автомобилей, но и делают врезки в трубопроводы. Я вот ездил в Бишкек, так за 50 км до границы на всех наших заправках ничего нет. Потому что с раннего утра не только спекулянты, но и нормальные умные жители Бишкека едут в Казахстан, чтобы заправиться дешевым бензином и ездить на нем всю неделю", - указал Алмас Чукин.

Контрабандный вывоз ГСМ из Казахстана не исчезнет?

С ним солидарен и Арман Бейсембаев, другой известный в Казахстане экономист. По его оценке, переход на рыночные цены искоренил бы такие явления, как дефицит топлива в нефтегазодобывающей стране и его массовый вывоз в соседние страны.

Из регионов Казахстана уже поступают сообщения об исчезновении бензина и дизеля с АЗС Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Учитывая, что у нас цены на ГСМ минимум на 40% ниже, чем в той же России, их не только в баках машин перевозят - это мелочи, - цистернами, целыми составами увозят. Все потому, что нашим производителям топлива не выгодно поставлять свою продукцию на внутренний рынок и при этом еще налоги за это платить", - полагает Бейсембаев.

Между тем из различных регионов Казахстана уже стали поступать сообщения об исчезновении бензина и дизеля с АЗС и продажи их по талонам. В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции призвало предпринимателей "неукоснительно соблюдать требования законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме".

Что касается контрабандного вывоза из Казахстана автомобильного топлива, то его искоренение после повышения цен на ГСМ ставят под сомнению даже провластные СМИ. Они сообщают, что до последнего времени доходность операций контрабандистов из сопредельных стран по дизтопливу доходила до 100%, а по бензину - до 105%.

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