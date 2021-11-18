Вертолеты службы спасения ADAC переходят на топливо с нулевым углеродным следом

С 15 декабря 2021 года в воздушной спасательной службе ADAC Luftrettung при Общегерманском автомобильном клубе (ADAC) начнется экологический эксперимент. Его цель - создание климатически нейтральной авиации. В рамках трехлетнего пилотного проекта в Кельне к пациентам на постоянной основе начнет летать первый вертолет, использующий экологически чистый биокеросин. О начале этой акции было объявлено на международной выставке вертолетов European Rotors, которая прошла в середине ноября Кельне.

Второй исследовательский проект с биотопливом для спасательного вертолета ADAC Christoph Europa 1 запланирован в 2022 году на станции в городке Вюрзелен, что в восьми километрах от Ахена. Стоит заметить, что спасательные вертолеты ADAC называют в честь Святого Христофора, покровителя тех, кто находится в пути. У каждого из них есть свои порядковые номера - от 1 до 77. Есть еще три европейских вертолета - Christoph Europa. Два из них летают не только над Германией, но и в другие европейские страны. Christoph Europa с порядковым номером 1 и будет заправляться биокеросином.

Международные проекты

Пилотный проект с вертолетом спасательной станции Christoph Rheinland в аэропорту Кельн-Бонн является результатом сотрудничества ADAC Luftrettung с французским производителем двигателей Safran Helicopter Engines, французско-немецкой компании Airbus Helicopters, выпускающей вертолеты, и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR). Специалисты изучают долгосрочное влияние биокеросина на технологию вертолетов Airbus H145 с шафрановыми двигателями. Цель проекта - ускорение выбора технологий и вывода на рынок экологических видов авиационного топлива в Германии.

Кроме того, воздушная спасательная служба ADAC Luftrettung сотрудничает с канадскими производителем двигателей Pratt & Whitney Canada в рамках второго запланированного исследовательского проекта, который также рассчитан на три года.

Мониторинг ученых

Ахенский университет прикладных наук (FHA) будет проводить научный мониторинг результатов эксперимента, чтобы проанализировать возможность перехода на постоянное использование экологически нейтрального авиационного топлива. В отличие от Кельна, который использует для эксперимента вертолет Airbus H145, во втором исследовательском проекте участвует Airbus EC135 с двигателями от Pratt & Whitney. Таким образом, спасательная служба ADAC Luftrettung может использовать научные результаты для всех своих летающих "желтых ангелов", как их называют из-за характерного фирменного цвета.

Биотопливо значительно сокращает выбросы диоксида углерода

Биокеросин - это экологически чистое авиационное топливо (SAF), с помощью которого выбросы CO2 могут быть сокращены до 80 процентов в течение всего жизненного цикла - от производства до его использования вертолетами. В Кельне, как и в Ахене, на первом этапе будет использоваться смесь обычного авиакеросина Джет А-1 (Jet А-1) с 35-процентной примесью биокеросина. Это означает, что флот Luftrettung ADAC сократит на треть выбросы CO2. В год организация проводит более 50 000 спасательных операций с общим налетом в 3,3 миллиона километров. Таким образом, использование экологически чистого топлива позволит сократить выбросы диоксида углерода примерно на 6000 тонн.

"Желтый ангел" готовится к старту

"Мы хотим быть первопроходцами в сокращении выбросов CO2 в сфере неотложной медицинской помощи и внести свой вклад в достижение целей защиты климата в Германии и Европе", - подчеркнул в интервью DW пресс-секретарь воздушной спасательной службы ADAC Luftrettung Йохен Остерле (Jochen Oesterle). "Биокеросин является официально одобренным топливом. А это значит, что мы по-прежнему сможем гарантировать безопасность полетов пациентов на наших вертолетах", - уточняет Остерле.

Из чего производят биокеросин

Биокеросин, который будет использоваться в Кельне, производится компанией Total Energies на заводе во Франции из переработанного пищевого масла без добавления растительных масел первого отжима. Из-за сложности производства оно пока недоступно в больших количествах и во много раз дороже обычного авиационного топлива. Цель обоих проектов увеличить в ближайшие годы степень примеси этого авиатоплива и добиться использования 100-процентного биокеросина.

Пресс-секретарь ADAC Luftrettung Йохен Остерле в интервью DW напомнил о том, что управляющий директор воздушной спасательной службы ADAC Luftrettung Фредерик Брудер (Frédéric Bruder) и директор французской фирмы-производителя двигателей для вертолетов Safran Helicopter Engines Франк Саудо еще летом 2021 года подписали долгосрочное соглашение по использованию экологически чистого топлива, которое предусматривает увеличение доли биокеросина в процессе заправки до 100 процентов в ближайшие несколько лет. Кроме того, по словам Остерле, для заправки ''желтых ангелов'' будет использовано и синтетическое топливо, известное как Power-to-Liquid (PTL). Оно считается еще одной альтернативой традиционному топливу. PTL представляет собой жидкое топливо, производимое с использованием электроэнергии из возобновляемых источников.

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