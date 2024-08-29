РФ засекретила статистику производства дизельного топлива

Правительство РФ решило закрыть данные о производстве дизельного топлива после взрыва на НПЗ в Омске - крупнейшем в стране. Ранее Росстат уже засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина.

После серии пожаров на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах России власти РФ наложили гриф "секретно" на новые данные о выпуске топлива в стране. Из опубликованного 28 августа доклада Федеральной службы государственной статистики изъяты цифры о выпуске дизельного топлива, мазута, сжиженного пропана и бутана. Эти данные больше не публикуются "на основании решения правительства РФ", сообщил Росстат.

В конце мая Росстат уже засекретил статистику о выпуске автомобильного бензина. Минэнерго РФ объясняло эту меру геополитической ситуацией и угрозой "манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников".

В новом комментарии федеральной службы говорится, что "зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа".

Взрыв на Омском НПЗ

Решение засекретить статистику принято через два дня после взрыва, прогремевшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем в России. В результате ЧП на заводе, производящем десятую часть всего бензина и дизеля в стране, прекратила работу установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате Омский НПЗ потерял 41% своей мощности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Причина инцидента, повлекшего за собой гибель одного из рабочих, официально не раскрывается.

В прошлом году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

20 августа из-за удара украинского дрона возник пожар на топливном складе Госрезерва в Пролетарском районе Ростовской области. Потушить пожар, охвативший 10 тысяч кв. м, не удается до сих пор. 28 августа БПЛА атаковали нефтебазу в Котельниче Кировской области, и топливный склад в Каменском районе Ростовской области. Первый пожар, по словам губернатора Александра Соколова, удалось оперативно потушить, а тушение второго продолжается.