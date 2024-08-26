Взрыв и пожар на Омском НПЗ: есть погибший

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, после "инцидента" на ОНПЗ погиб один человек, пострадали еще шесть. СК РФ возбудил уголовное дело.

В Омске в понедельник, 26 августа, начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным местных СМИ, ссылающихся на горожан, возгоранию предшествовал взрыв, который слышали в разных частях города.

В результате "инцидента" на Омском НПЗ погиб один человек, пострадали еще шесть, написал в Telegram губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, пострадали еще шесть человек, они получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации. Продолжается тушение пожара, "ситуация находится под контролем", указал также Хоценко.

В управлении МЧС РФ указали, что площадь пожара на улице Губкина составила около 1000 кв. м. Во второй половине дня возгорание удалось локализовать, его площадь сократилась до 150 кв. м.

СК РФ возбудил уголовное дело

Управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело по факту возгорания на территории ОНПЗ. Как отмечает издание Om1.ru, дело возбуждено по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В свою очередь в пресс-службе Омского НПЗ сообщили, что на предприятии загорелось технологическое оборудование. "Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме", - указали в компании. По данным Telegram-канала Baza, на ОНПЗ взорвалась установка АВТ-11, разделяющая нефть на фракции для последующей переработки.

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины в России участились пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Один из крупнейших начался несколько дней назад - 18 августа в результате атаки беспилотников загорелось топливо на нефтебазе под Ростовом-на-Дону. Пожар не могут потушить уже более недели.