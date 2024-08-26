  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Взрыв и пожар на Омском НПЗ: есть погибший

Ольга Лебедева
26 августа 2024 г.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, после "инцидента" на ОНПЗ погиб один человек, пострадали еще шесть. СК РФ возбудил уголовное дело.

https://p.dw.com/p/4jw9x
Омск (фото из архива)
Омск (фото из архива)Фото: Russian Look/picture alliance

В Омске в понедельник, 26 августа, начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным местных СМИ, ссылающихся на горожан, возгоранию предшествовал взрыв, который слышали в разных частях города.

В результате "инцидента" на Омском НПЗ погиб один человек, пострадали еще шесть, написал в Telegram губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, пострадали еще шесть человек, они получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации. Продолжается тушение пожара, "ситуация находится под контролем", указал также Хоценко.

В управлении МЧС РФ указали, что площадь пожара на улице Губкина составила около 1000 кв. м. Во второй половине дня возгорание удалось локализовать, его площадь сократилась до 150 кв. м. 

СК РФ возбудил уголовное дело

Управление Следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело по факту возгорания на территории ОНПЗ. Как отмечает издание Om1.ru, дело возбуждено по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В свою очередь в пресс-службе Омского НПЗ сообщили, что на предприятии загорелось технологическое оборудование. "Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме", - указали в компании. По данным Telegram-канала Baza, на ОНПЗ взорвалась установка АВТ-11, разделяющая нефть на фракции для последующей переработки.

На фоне продолжающейся войны РФ против Украины в России участились пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Один из крупнейших начался несколько дней назад - 18 августа в результате атаки беспилотников загорелось топливо на нефтебазе под Ростовом-на-Дону. Пожар не могут потушить уже более недели. 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.24 фото
external

Михаил Крутихин об ударе по НПЗ, санкциях против РФ и планах Вагенкнехт возродить "Северный поток"

Михаил Крутихин об ударе по НПЗ, санкциях против РФ и планах Вагенкнехт возродить "Северный поток"

В интервью DW аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин рассказал, какие последствия могут быть у удара беспилотников по НПЗ в Волгограде, почему не работают санкции ЕС и возможно ли возродить "Северный поток", как это предлагает левая немецкая политик Сара Вагенкнехт.
Конфликты3 февраля 2024 г.09:58 мин.
После атаки дронов на НПЗ в Рязани

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам дронов не менее 37 раз с момента вторжения РФ в Украину. DW - о том, какой ущерб наносят эти атаки и как НПЗ борются с беспилотниками.
Конфликты22 марта 2024 г.
Показать еще