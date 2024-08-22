В Ростовской области массово распродают нефтебазы

На сайтах объявлений массово появились предложения о продаже нефтебаз и НПЗ в Ростовской области. Это может быть связано с пожаром на базе в Пролетарске, который полыхает уже пятые сутки.

После того как на нефтебазе Росрезерва в Пролетарске Ростовской области в результате удара дрона вспыхнул пожар, который не удается погасить уже пятые сутки, в регионе начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в четверг, 22 августа, пишет Telegram-канал RostovGazeta .

Журналисты насчитали сведения о продаже не менее шести нефтебаз и НПЗ, появившиеся на сайтах объявлений после 18 августа. Так, один из комплексов в Волгодонске на площади 16,7 тысячи квадратных метров с двумя зданиями, несколькими емкостями для топлива и железнодорожным путем продается за 30 млн рублей. Другая нефтебаза в Азове - на огороженном асфальтированном участке площадью 0,6 га - стоит 60 млн рублей.

Базу в Матвеевом Кургане продают за 45 млн рублей, хотя еще год назад на ней, по словам владельца, был проведен "капитальный ремонт всего оборудования" и зданий, указывает The Moscow Times .

"В области пытаются продать еще два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. Но точная цена за этот комплекс не указана", - отмечает RostovGazeta.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. После этого в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация. Вечером 21 августа на нефтебазе прогремел новый взрыв, после чего возгорание усилилось, передает местный новостной портал 161.ru.