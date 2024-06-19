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Пожар на нефтебазе в Азове длится уже вторые сутки

Евгений Жуков
19 июня 2024 г.

По словам ростовского губернатора, на нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара. Ситуацию не удается стабилизировать уже в течение вторых суток после атаки дронов.

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Пожарным вторые сутки не удается погасить пожар на нефтебазе в Азове
Пожарным вторые сутки не удается погасить пожар на нефтебазе в АзовеФото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

На нефтебазе в Азове Ростовской области уже вторые сутки не удается побороть пожар, возникший после удара дронов, и стабилизировать ситуацию. Более того, как сообщил в среду, 19 июня, губернатор Василий Голубев, на нефтебазе произошла разгерметизация 2-го резервуара.

Утром того же дня региональное управление МЧС сообщило, что пожар локализован на площади 3200 кв. м.

Удар по хранилищу нефтепродуктов в Азове был нанесен беспилотниками в ночь на 18 июня. Местные власти утверждали, что в результате удара загорелся один резервуар, пострадавших нет. По сведениям Telegram-канала Astra, БПЛА атаковали два нефтеналивных терминала: ЗАО "Азовпродукт", где и возник масштабный пожар, а также ООО "ДонТерминал".

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил украинским СМИ, что удар беспилотников по объектам в Азове был операцией этой спецслужбы. За последние месяцы аналогичные удары наносились по десяткам объектов топливно-энергетического сектора в России.

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