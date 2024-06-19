В Азове спустя сутки локализован пожар на нефтебазе

По нефтебазе в Азове нанесли удары с украинские беспилотники. На объекте возник масштабный пожар, продолжающийся до сих пор.

Мощный пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области, возникший после удара украинского беспилотника 18 июня, к утру 19 июня был локализован на площади 3200 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Ведомство отметило, что пожар локализован в 5:30 по местному времени, не уточнив при этом, сколько людей и спецтехники привлечено к тушению огня. Ранее сообщалось о 200 пожарных и 49 единицах спецтехники.

В ночь на 19 июня Telegram-канал "Это Ростов" сообщал, что пожар на нефтебазе в порту Азова продолжается, и опубликовал видео открытого горения резервуара с топливом.

Украинские дроны нанесли удар по хранилищу нефтепродуктов в Азове в ночь на 18 июня. Местные власти утверждали, что в результате удара загорелся один резервуар, пострадавших нет. По сведениям Telegram-канала Astra, беспилотники атаковали нефтеналивные терминалы ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал". Масштабный пожар возник при попадании дронов по резервуару с топливом "Азовпродукта".

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил украинским СМИ, что удар беспилотников по объектам в Азове был операцией этой спецслужбы. За последние месяцы аналогичные удары наносились по десяткам объектов топливно-энергетического сектора в России.