В Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе

Нефтебазу в Пролетарске не могут потушить уже пять дней. Накануне там прогремел новый взрыв.

В Пролетарске Ростовской области уже пятый день пытаются потушить пожар на нефтебазе, загоревшейся после атаки украинского беспилотника, сообщает в четверг, 22 августа, РБК. Накануне вечером, там прогремел новый взрыв, после чего возгорание усилилось, передает местный новостной портал 161.ru.

По информации издания, зарево увидели и в соседних населенных пунктах. "Живу в 10 км от нефтебазы, вспышка была такая, как будто солнце на закате", - написал один из жителей Ростовской области в комментариях к новости.

Тем временем СМИ сообщают о возросшем числе пострадавших в результате пожара. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона пишет, что пострадали 47 человек. Издание 161.ru в свою очередь называет цифру в 49 человек, ссылаясь на правительство Ростовской области. Ранее сообщалось о 42 пострадавших, все они - пожарные, участвовавшие в тушении склада с дизельным топливом.

По данным ТАСС, спасателям удалось потушить шесть горевших ререзервуаров с топливом. Ранее сообщалось, что огонь охватил не менее 20 цистерн с топливом из 74, а тушение горящей нефтебазы может занять еще несколько дней.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. После этого в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация.