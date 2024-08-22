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В Ростовской области пятый день тушат пожар на нефтебазе

Лиза Ламбрехт
22 августа 2024 г.

Нефтебазу в Пролетарске не могут потушить уже пять дней. Накануне там прогремел новый взрыв.

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Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области, июнь 2024 года
Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области, июнь 2024 годаФото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

В Пролетарске Ростовской области уже пятый день пытаются потушить пожар на нефтебазе, загоревшейся после атаки украинского беспилотника, сообщает в четверг, 22 августа, РБК. Накануне вечером, там прогремел новый взрыв, после чего возгорание усилилось, передает местный новостной портал 161.ru.

По информации издания, зарево увидели и в соседних населенных пунктах. "Живу в 10 км от нефтебазы, вспышка была такая, как будто солнце на закате", - написал один из жителей Ростовской области в комментариях к новости.

Тем временем СМИ сообщают о возросшем числе пострадавших в результате пожара. ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона пишет, что пострадали 47 человек. Издание 161.ru в свою очередь называет цифру в 49 человек, ссылаясь на правительство Ростовской области. Ранее сообщалось о 42 пострадавших, все они - пожарные, участвовавшие в тушении склада с дизельным топливом.

По данным ТАСС, спасателям удалось потушить шесть горевших ререзервуаров с топливом. Ранее сообщалось, что огонь охватил не менее 20 цистерн с топливом из 74, а тушение горящей нефтебазы может занять еще несколько дней.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. После этого в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация.

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