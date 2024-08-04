Россия атаковала ракетами и дронами юг и восток Украины

РФ нанесла удары по Харьковской и Полтавской областям ракетами С-300 и Х-59. В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура. В результате удара украинского дрона в Белгородской области погиб один человек.

Россия нанесла очередной удар по территории Украины с применением ракет и беспилотников. В ночь на воскресенье, 4 августа, российские силы атаковали Харьковскую область двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, Полтавскую область - двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, которые были запущены из воздушного пространства Курской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, из Приморско-Ахтарска по территории Украины были запущены пять ударных дронов Shahed 131/136. Все беспилотники были уничтожены над территориями Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей, указывается в заявлении.

В Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура

В результате российского удара в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура, несколько поездов Харьковского направления изменили маршруты и следуют с существенными задержками, сообщило руководство железнодорожной компании "Укрзалiзниця" .

Среди прочего были повреждены пути, контактная сеть и опоры. Как отмечается далее, восстановительные работы уже проведены, практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

Белгородская область: погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной погибшей. "В Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков", - написал он в Telegram.

По данным Гладкова, всего от ударов беспилотников пострадали три населенных пункта региона. "В результате атак трех дронов в Шебекино повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух МКД. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, вследствие чего загорелись кровли", - указал он далее. Кроме того, в Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, а в селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю, добавил губернатор.

Между тем, Минобороны РФ заявило об уничтожении минувшей ночью над Белгородской областью двух беспилотников самолетного типа.