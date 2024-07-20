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В Белгородской области при обстреле ранены три человека

Сергей Ромашенко
20 июля 2024 г.

Город Шебекино в ночь на 20 июля подвергся обстрелу, в результате госпитализированы три человека. Над Ростовской областью сбиты 26 дронов, сообщили местные власти.

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После удара по Шебекино, июнь 2024
После удара по Шебекино, июнь 2024Фото: Russia Emergency Ministry/TASS/picture alliance

С территории Украины в ночь на субботу, 20 июля, обстрелян город Шебекино Белгородской области. В результате пострадали три человека: в больницы доставлены женщина с оторванной кистью и двое мужчин с осколочными ранениями, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, "в результате прямых попаданий снарядов" в городе загорелись два частных дома, повреждены еще несколько зданий, автомобилей и линий электропередач. Ответственность Гладков возложил на украинскую армию.

Над Ростовской областью сбиты 26 дронов

Между тем над Ростовской областью минувшей ночью были сбиты 26 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев, добавив, что информация о последствиях налета уточняется.

Министерство обороны России опубликовало те же данные по Ростовской области. Кроме того, как сообщило министерство, один дрон был сбит над Смоленской областью.

После вооруженного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России сообщает об отражении украинских атак, а также о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев не комментирует эти сообщения.

 

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