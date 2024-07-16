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В Белгородской области закроют 14 населенных пунктов

Лиза Ламбрехт
16 июля 2024 г.

На въезде в населенные пункты установят КПП, а пропускать будут только мужчин в сопровождении военных, заявил губернатор Белгородской области.

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Поврежденные автомобили в Белгородском районе (фото из архива)
Поврежденные автомобили в Белгородском районе (фото из архива)Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Власти Белгородской области с 23 июля введут ограничения на въезд в 14 населенных пунктов, где "оперативная ситуация складывается крайне сложно", сообщил во вторник, 16 июля, губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Речь идет о селах и поселках, расположенных близ границы с Украиной в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах.

По словам Гладкова, на въездах в эти поселения установят контрольно-пропускные пункты, в которых будут дежурить силовики. Въезд общественного транспорта и такси туда будет запрещен, а жителям, которые захотят приехать, нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов. При этом впускать в населенные пункты будут только взрослых мужчин "по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны", указал губернатор.

Он добавил, что "оставленные" местными жителями дома будет охранять армия "по согласованному порядку и графику", а "подготовительные мероприятия" в этой связи планируется провести уже на текущей неделе. Что это будут за мероприятия и куда именно следует переезжать людям, губернатор не уточнил и никаких вариантов альтернативного жилья предлагать не стал, однако заявил, что люди с постоянной пропиской в этих населенных пунктах и не имеющие никакого другого жилья, "могут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в 10 тыс. рублей в месяц для обычных семей и 15 тыс. рублей в месяц - для многодетных".

Гладков также сообщил, что для жителей, покинувших свои дома, остановят оплату коммунальных платежей - "кроме тех, что оплачиваются по счетчику". Люди, которые откажутся выезжать и продолжат пользоваться газом и электроэнергией, будут по-прежнему обязаны платить за коммунальные услуги, добавил Гладков.

Обстрелы со стороны Украины

Белгородская, Курская и Брянская области РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, уже третий год защищающейся от российского полномасштабного вторжения. ВСУ бьют по регионам России в ответ на непрекращающиеся удары РФ по украинской территории.

С начала текущего года ВСУ сконцентрировались на ударах беспилотниками по топливно-энергетическому комплексу России. За шесть месяцев атакам украинских дронов подверглись более 40 нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. В Центральной и Южной России удары пришлись почти по всем крупнейшим НПЗ. После этого производство бензина и дизеля в России упало до минимума с конца 2023 года, а власти засекретили оперативную статистику по выпуску топлива.

По утверждению Гладкова, с начала войны погибли более 200 жителей Белгородской области, еще свыше 1,1 тысячи человек получили ранения.

 

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