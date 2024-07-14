Регионы Украины и России подверглись обстрелам

В Украине при обстреле пострадала 67-летняя жительница, в Белгородской области ранения получили четыре человека, в том числе младенец.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на воскресенье, 14 июля, сбили на востоке страны две российские управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69 и четыре разведывательных беспилотника типа "Орлан -10" и "Zala", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В военной администрации Днепропетровской области сообщили, что под российский обстрел попали три района. В Днепровском из-за ракетной атаки произошел пожар, в Криворожском районе при атаке дронов пострадала 67-летняя местная жительница, а в Никопольском районе после обстрелами были повреждены пять частных домов, семь хозяйственных сооружений и линии электропередач. В Никополе была повреждена АЗС.

Обстрел Белгородской области

Утром 14 июля обстрелу из РСЗО со стороны Украины подвергся поселок Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела ранения получили четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок, сообщил он.

Две женщины и мужчина были доставлены в больницу с минно-взрывными и баротравмами. У ребенка диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, написал Гладков.

В результате обстрела повреждены 17 частных домовладений, один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен.