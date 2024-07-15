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Под Белгородом задержан военный, застреливший сослуживцев

Алексей Волошинов
15 июля 2024 г.

Telegram-каналы Baza и Shot утверждают, что 29-летнего военнослужащего по имени Алексей задержали в Грайворонском районе. До этого он расстрелял трех сослуживцев и скрылся.

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Российский военный в Белгородской области (фото из архива)
Российский военный в Белгородской области (фото из архива)Фото: Alexei Gavrish/dpa/TASS/picture alliance

В Белгородской области задержан военнослужащий, который расстрелял трех сослуживцев и сбежал из воинской части на границе с Украиной. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет Telegram-канал Baza. Утверждается, что 29-летний военный по имени Алексей был задержан в Грайворонском районе Белгородской области. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Расстрел сослуживцев в части под Белгородом

В четверг, 11 июля, российский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего сбежал из воинской части, расположенной в селе Козинка рядом с российско-украинской границей. В результате стрельбы двое военных были убиты, еще один получил ранения.

Возможным мотивом 29-летнего Алексея Baza называет "месть сослуживцам за унижения". Ранее белгородское издание "Пепел" писало, что мужчина открыл стрельбу, потому что "хотел дезертировать - и не смог найти другого выхода".

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" в свою очередь со ссылкой на источник сообщал, что стрельба произошла после распития алкоголя. "Предварительно, двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета и скрылся. Известно, что стрелок бросил пулемет, из которого устроил стрельбу, во время отхода, сейчас убийцу разыскивают", - говорится в сообщении.

По информации RT, в результате инцидента против военного возбудили дело о дезертирстве и покушении на убийство.

 

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