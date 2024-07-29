Зеленский прибыл на передовую в Харьковскую область

Главной темой совещания с участием Владимира Зеленского под Харьковом была подготовка города и области к отопительному сезону, а также защита объектов энергетического сектора.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где провел совещание по безопасности и энергетической ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале главы украинского государства в понедельник, 29 июля.

"Основное внимание - подготовке Харькова и области к отопительному периоду. Были доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период", - говорится в посте.

Между тем на сайте президента Украины уточняется, что 29 июля, когда в Украине отмечают День Сил специальных операций (ССО), Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт ССО на Харьковском направлении в районе Волчанска, поздравил военных с праздником и отметил их государственными наградами. Указывается, что президента Украины сопровождал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Разрушение энергетической инфраструктуры Харькова

Как напоминают украинские СМИ, в результате российских обстрелов в Харькове была разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Так, 22 марта в результате российской массированной атаки была выведена из строя харьковская ТЭЦ-5, доля которой в обеспечении города теплом, по данным онлайн-издания Liga.net , составляла 30%.

Оперативная ситуация под Харьковом

С 10 мая российские войска ведут усиленные обстрелы Волчанска и ряда других территорий Харьковской области.

29 июля пресс-служба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" сообщила в Telegram, что российские войска продолжают атаковать позиции сил обороны на харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. При этом россияне усилили воздушную разведку с применением БПЛА, следует из поста.

"За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений, - отмечается также в сообщении. - Враг нанес в направлении позиций наших (украинских. - Ред.) войск 11 авиационных ударов, использовав 26 КАБ-ов. Целился в районы населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщевая, Веселое, Старица, Волчанские Хутора".

По данным ОТГ "Харьков", ВС РФ за сутки нанесли 46 ударов дронами-камикадзе и совершили 513 обстрелов позиций Сил обороны Украины. "Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивают в ОТГ.