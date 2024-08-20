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Пожар на нефтебазе в Ростовской области усилился

Лиза Ламбрехт
20 августа 2024 г.

Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске занимает уже 10 тысяч кв. м. Борьба с ним может продлиться несколько дней, пишут российские СМИ.

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Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области, июнь 2024 года
Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области, июнь 2024 годаФото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, не могут потушить уже третий день. Площадь возгорания значительно возросла и составляет сейчас 10 тысяч квадратных метров, сообщают во вторник, 20 августа, российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Как пишет "Интерфакс", на месте работают порядка 600 спасателей и 150 единиц техники, кроме того, рассматривается возможность применения авиации для тушения пожара. По данным Telegram-канала Baza, горят уже 22 цистерны с топливом из 74 и, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Ранее сообщалось, что горят 11 топливных резервуаров. Локализовать пожар до сих пор не удалось.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. Как заявил  губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. На следующий день в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация. По данным местных властей, пострадали 18 человек. Как уточнил губернатор области, все они - пожарные. Позже он заявил, что пострадал 41 пожарный, а 18 из них потребовалась госпитализация.

 

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