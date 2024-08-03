Российские регионы атаковали десятки беспилотников

В Ростовской области горят склады, сообщил губернатор Голубев. Власти Белгородской области заявили о пожаре на нефтебазе. В Орловской области дроны попали в жилой дом.

Сразу несколько регионов России ночью и утром субботы, 3 августа, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Так, над Ростовской областью было зафиксировано 55 дронов, заявил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, На объектах вспыхнул пожар, с которым борются службы экстренного реагирования, добавил чиновник.

В Морозовском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях выбиты стекла, пояснил Голубев. Он заверил в отсутствии жертв и пострадавших и обвинил в налете Украину.

Astra: Пожар на аэродроме и предприятии Росрезерва

Объектом воздушной атаки стал военный аэродром под Морозовском, пишут Telegram-каналы Astra и Mash со ссылкой на местных жителей. На опубликованных видеороликах видны горящие постройки. Очевидцы предполагают, что огнем охвачены складами с боеприпасами или цистерны с топливом.

В Каменском районе пожар вспыхнул на территории комбината "Атлас" Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), передают собеседники Astra. Это предприятие специализируется на хранении нефтепродуктов, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения министерства обороны РФ и Росрезерва, уточняет газета "Земля".

Налеты на другие российские регионы

В Орловской области два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, один человек ранен, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, еще 17 беспилотников были сбиты.

В Белгородской области при атаке БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе в Губкинском городском округе, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков . Позднее под удар попали два населенных пункта в Белгородском районе: один человек получил ранения, повреждены три транспортных средства, рассказал чиновник.

Над Рязанской областью сбито два беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, никто не ранен. Без пострадавших обошлось и в Воронежской области, где был сбит один дрон, указал губернатор Александр Гусев.

Реакция министерства обороны

Минобороны России к 12.00 мск 3 августа отчиталось об уничтожении 77 БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 36 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь - над Курской, 11 - над Белгородской, 17 - над Орловской, два - над Рязанской областями и по одному БПЛА - над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Власти Курской области сообщили о шести сбитых беспилотниках, ничего не сказав о последствиях налета. Руководство Краснодарского края на момент публикации не комментировало налет.