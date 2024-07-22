В Туапсе горел НПЗ после атаки беспилотника

По информации Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО были уничтожены 75 украинских беспилотников. Дроны атаковали военный аэродром в Ростовской области и НПЗ в Краснодарском крае.

В результате падения обломков беспилотника в Туапсе была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным регионального МЧС, никто не пострадал. Площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекали 91 человека и 31 единицы техники. Через несколько часов горения пожар был потушен. О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется.

В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 июля, тогда также никто не пострадал.

Минобороны РФ отчиталось о 75 сбитых дронах

По информации Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Как указали в пресс-службе ведомства, 47 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, где дроны, по данным российских Telegram-каналов, атаковали военный аэродром в Морозовске. Результат атаки неизвестен, но отмечается, что над аэродромом поднялся большой столб черного дыма. Официальных заявлений на этот счет не было.

Кроме того, восемь беспилотников было сбито над Краснодарским краем, по одному - над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, еще 17 БПЛА - над акваториями Черного и Азовского морей.