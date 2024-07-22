  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Туапсе горел НПЗ после атаки беспилотника

Виталий Кропман
22 июля 2024 г.

По информации Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО были уничтожены 75 украинских беспилотников. Дроны атаковали военный аэродром в Ростовской области и НПЗ в Краснодарском крае.

https://p.dw.com/p/4iZUu
Пожар на НПЗ (Фото из архива)
Пожар на НПЗ (Фото из архива)Фото: Manuel Bruque/Agencia EFE/imago images

В результате падения обломков беспилотника в Туапсе была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).  Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным регионального МЧС, никто не пострадал. Площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекали 91 человека и 31 единицы техники. Через несколько часов горения пожар был потушен. О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется.

В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 июля, тогда также никто не пострадал.

Минобороны РФ отчиталось о 75 сбитых дронах

По информации Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников. Как указали в пресс-службе ведомства, 47 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, где дроны, по данным российских Telegram-каналов, атаковали военный аэродром в Морозовске. Результат атаки неизвестен, но отмечается, что над аэродромом поднялся большой столб черного дыма. Официальных заявлений на этот счет не было.

Кроме того, восемь беспилотников было сбито над Краснодарским краем, по одному - над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, еще 17 БПЛА - над акваториями Черного и Азовского морей.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из главных целей для ударов ВСУ на территории РФ. Украинская сторона использует для атак дроны. Россия тем временем продолжает наносить удары по разным регионам Украины. В очередной раз атаке подверглась Одесса. В городе повреждены жилые и административные здания. Целью ударов снова стала и Харьковская область.
Политика1 мая 2024 г.28:55 мин.

Сообщение об атаке на НПЗ в Туапсе

t.me
Показать еще