Нефтебаза в Пролетарске горит уже более суток

Пожар на нефтебазе в Пролетарском районе Ростовской области начался после атаки БПЛА. Местные СМИ пишут о 18 пострадавших.

Пожар на одной из нефтебаз в Ростовской области, июнь 2024 года Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Пожар, начавшийся на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинского беспилотника, не могут потушить уже вторые сутки. Это следует из сообщения в Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева в понедельник, 19 августа.

По словам Голубева, который называет горящий объект "промбазой", возгорание дизельного топлива там случилось после падения обломков сбитого дрона. На территории Пролетарского района 19 августа была объявлена чрезвычайная ситуация. "Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения", - написал губернатор. В тушении пожара помогают также жители Пролетарска, следует из его поста.

СМИ: При пожаре пострадали 18 человек

Местное издание "Новости Ростова" со ссылкой на источник сообщило в Telegram-канале, что при пожаре на нефтебазе пострадали 18 человек. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич в беседе с журналистами издания эту информацию "не подтвердил и не опроверг".

Первоначально информация о числе пострадавших появилась в соцсетях районной администрации. "Но позже посты отредактировали. Сейчас местные власти отказываются от комментариев", - уточняется в публикации.