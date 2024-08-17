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Россия атаковала Украину беспилотниками и крылатой ракетой

Кирилл Шестаков
17 августа 2024 г.

В результате падения ракеты "Искандер-К" рядом с жилым домом в Сумской области пострадали два человека, сообщают местные власти. Все 14 дронов удалось сбить, подчеркнули в ВСУ.

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Беспилотники типа Shahed, используемые армией РФ для ударов по Украине
Беспилотники типа Shahed, используемые армией РФ для ударов по УкраинеФото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Российские войска в ночь на субботу, 17 августа, атаковали Украину 14 беспилотными летательными аппаратами типа Shahed и крылатой ракетой "Искандер-К", сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, все беспилотники были уничтожены. Ракета "Искандер-К" упала в Сумской области рядом с жилым домом, отметил глава военной администрации региона Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Есть попадание в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, горит немало автомобилей", - написал Дрозденко. В результате ракетного удара были ранены два человека, сообщает местная полиция. Поиск пострадавших продолжается. Огонь, охвативший 10 автомобилей, удалось потушить, заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Запорожская область: РФ нанесла более 400 ударов за сутки

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров утром 17 августа сообщил, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли в общей сложности 401 удар по 15 населенным пунктам области. При атаках применялась артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники различных модификаций.

По словам Федорова, поступило "15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры". 

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