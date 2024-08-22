Украина атаковала военный аэродром в Волгоградской области

В результате атаки дронов возник пожар на территории военного аэродрома в Мариновке. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 беспилотников в шести областях.

В Волгоградской области украинские дроны атаковали военный аэродром. Губернатор региона Андрей Бочаров в четверг, 22 августа, заявил в Telegram об отражении атаки в районе Мариновки, расположенной близ Калача-на-Дону. "Большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны", - написал он. По его данным, жертв в результате атаки нет.

Дроны сбиты над аэродромом Мариновка

В городе Калач-на-Дону местные жители сообщали о "взрывах в небе" примерно в 3:30 утра, передает Telegram-канал BAZA. ТАСС сообщает со ссылкой на власти об уничтожении дронов над аэродромом Мариновка рядом с селом Октябрьское и пожаре, который возник из-за падения обломков. На видео, опубликованном Telegram-каналом Astra, слышны взрывы от возможной детонации боеприпасов в Мариновке. На аэродроме дислоцированы самолёты-разведчики Су-24МР.

Аэропорт Волгограда был временно закрыт на прием и отправление самолетов, сообщили в Росавиации.

Кроме того, дроны атаковали запад Ростовской области. По данным издания Donnews.ru, сирены слышали жители Каменска, Новошахтинска, Морозовска и Миллерова. "По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет", - заявил глава региона Василий Голубев.

Минобороны РФ: уничтожено 28 беспилотников

Министерство обороны РФ заявило об отражении украинской атаки с применением беспилотников. Ведомство утверждает, что средствами ПВО уничтожены и перехвачены 28 БПЛА самолетного типа, в том числе 13 - над территорией Волгоградской области, 7 - над Ростовской областью, 4 - над Белгородской, 2 - над Воронежской и по одному - над Брянской и Курской областями.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали территорию Мурманской области. По словам главы региона Андрея Чибиса, в области были приняты "все необходимые меры по повышению безопасности". Telegram-каналы написали об атаке на военный аэродром "Оленья", на котором базируется авиация, задействованная в войне РФ против Украины. Росавиация также на время ограничивала работу аэропортов в Мурманске и Апатитах. Кроме того, Минобороны РФ заявило в среду об отражении атаки на Москву.