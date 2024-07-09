Беспилотники атаковали ряд российских регионов

Атаке дронов подверглись Ростовская, Воронежская, Волгоградская и Белгородская области, сообщают местные власти. В Ростовской области загорелась электроподстанция, В Волгоградской - подстанция и нефтебаза.

Несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на вторник, 9 июля. В частности, о "массированной атаке БПЛА" сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, атака дронов началась около 2 часов ночи по местному времени. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили "несколько десятков целей" в различных районах.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", - написал Голубев. Telegram-каналы Shot и "Осторожно, новости" публикуют видео с места пожара на подстанции. Они пишут, что местные жители слышали звук беспилотника и взрыв.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью сообщил об уничтожении силами ПВО "нескольких БПЛА самолетного типа" в небе над территорией региона. "По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - указал он.

Один человек погиб при атаке на Белгород

Еще "несколько воздушных целей" было сбито вечером в понедельник на подлете к Белгороду, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения.

Позднее еще два человека были ранены при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил Гладков. В нескольких населенных пунктах Белгородской области в результате обстрелов произошло аварийное отключение электроэнергии.

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, соощил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он указал, что в результате падения обломков произошли пожары на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калач-на-Дону.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером в понедельник предупредил об опасности атаки БПЛА, призвав жителей проявлять бдительность.