МО России: Отражена атака на Москву 11 беспилотников

Минимум пять регионов России ночью подверглись атакам дронов и ракет, сообщили власти. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Атаки беспилотников и ракет в ночь на среду, 21 августа, зафиксированы минимум в пяти регионах России. Минобороны РФ сообщило, что над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями было нейтрализовано 45 дронов. "Дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. При этом 11 беспилотников уничтожены над территорией Московской области, 23 - над Брянской областью, шесть - над территорией Белгородской области, три - над Калужской областью и два- над Курской.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собяниннаписал в Telegram, что российские силы противовоздушной обороны сбили десять "вражеских" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), "летевших на Москву". По словам мэра, из них сначала один, а потом еще два дрона были сбиты в городском округе Подольск на юге Московской области. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Специалисты экстренных служб работают на месте. Собянин назвал ночную атаку дронов одной из самых масштабных "за все время".

Беспилотники сбиты над Брянской и Тульской областями

"Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа" над территорией Брянской области, написал в Telegram губернатор Александр Богомаз.

На сайте министерства по региональной безопасности указано, что дежурные средства ПВО уничтожили также два беспилотника над Тульской областью.

На западе Ростовской области сбита ракета

Силы ПВО сбили украинскую ракету на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. "По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет", - добавил он.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - "сбито несколько воздушных целей", указал губернатор Вячеслав Гладков. Других подробностей он не привел, отметив только, что пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области усилился

Ранее, 20 августа, стало известно, что пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, не могут потушить уже третий день. Площадь возгорания значительно возросла и составляла 10 тыс. квадратных метров.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. На следующий день в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация. Позже губернатор Голубев заявил, что пострадал 41 пожарный, а 18 из них потребовалась госпитализация.