Украина атаковала Мурманскую область беспилотниками

Украина атаковала Мурманскую область беспилотниками21 августа 2024 г.
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Мурманской области. Об этом сообщил в среду, 21 августа, в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. По его словам, в области были приняты "все необходимые меры по повышению безопасности".
Telegram-каналы: Был атакован военный аэродром
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявил, что украинский дрон был сбит недалеко от расположенного рядом с поселком Высокий военного аэродрома "Оленья", на котором базируется авиация, задействованная в войне РФ против Украины.
Бывший координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина, в свою очередь опубликовала ролик на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотника. По ее словам, видео было записано еще 19 августа, а Мурманская область подвергается атакам уже четыре дня.
Росавиация также на время ограничивала работу аэропортов в Мурманске и Апатитах.
В Украине уже заявляли об ударе по аэродрому "Оленья"
В конце июля 2024 года украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали,что в результате атаки беспилотников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области был поврежден дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22М3.
Позднее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что в результате атаки повреждения получили сразу два российских военных самолета.
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