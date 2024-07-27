Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом

Истребитель Су-34 потерпел крушение во время тренировочного полета в Волгоградской области, заявили в Минобороны РФ. Ранее украинские СМИ сообщили о повреждении другого российского бомбардировщика - Ту-22М3.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет агентство "Интерфакс" в субботу, 27 июля.

Сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Оба пилота успели катапультироваться, а сам борт упал в безлюдной местности и не вызвал разрушений на земле. Минобороны назвало предварительной причиной авиакатастрофы "техническую неисправность".

В ГУР заявили о повреждении российского бомбардировщика

Ранее в тот же день украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что в результате атаки беспилотников ГУР Минобороны Украины на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области был поврежден дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22М3.

Издание "РБК Украина" со ссылкой на источники также пишет, что в ночь на субботу, 27 июля, были атакованы военные аэродромы в Энгельсе Саратовской области и аэродром "Дягилево" в Рязанской области. Кроме того, по данным издания, украинские БПЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

В условиях войны DW не может оперативно и по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.