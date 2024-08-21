Власти РФ: ВСУ попытались зайти в Брянскую область

Украинские военные в среду, 21 августа, предприняли неудачную попытку проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в ходе боя украинской диверсионно-разведывательной группе было нанесено огневое поражение, на данный момент обстановка в месте боестолкновения стабилизирована.

Провластные Telegram-каналы Mash и Shot утверждают, что перейти границу Брянской области пытались "около 200 бойцов" Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые понесли "серьезные потери" в ходе получасового боя с российскими пограничниками и военными. В попытке прорыва границы, по данным Mash, украинская сторона задействовала три боевые машины пехоты и западные автоматы образца BREN-2.

На фоне наступления ВСУ в Курской области в соседних Брянской и Белгородской областях с 9 августа действует режим контртеррористической операции.

Украинская сторона пока официально не комментировала действия ВСУ в Брянской области. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с делегацией представителей Конгресса США, прибывших с визитом в Киев 21 августа, написал в своем Telegram-канале, что "очистка приграничных районов от российских военных угроз" является одной из целей украинских военных на прилегающих к Сумской области территориях, к которым можно отнести и Брянскую область.

В условиях войны DW не может оперативно и по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.