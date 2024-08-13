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ВСУ создали закрытую зону в Сумской области на границе с РФ

Ольга Лебедева
13 августа 2024 г.

Генштаб ВСУ ввел ограничения на передвижение граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Въезд в нее возможен только для местных жителей.

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Разрушения в Сумах
Разрушения в Сумах (фото из архива)Фото: ERGEY BOBOK/AFP/Getty Images

Генеральный штаб ВСУ временно ограничил передвижение граждан в Сумской области, граничащей с российскими Белгородской, Курской и Брянской областями. Ограничения введены в 20-километровой зоне на границе с РФ и касаются "всех категорий граждан", заявил украинский Генштаб во вторник, 13 августа. 

Решение принято военным командованием "в связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и в целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих".

Доступ в закрытую зону будут иметь только ее жители, которых будут допускать "по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".

Наступление ВСУ в Курской области

В соседней Курской области ВСУ уже на протяжении недели проводят военную операцию. 12 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около 1000 кв. км территории Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал наступление ВСУ на территории России 10 августа, заявив, что главнокомандующий ВСУ проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию, указал он.

Между тем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше. Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.

 

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