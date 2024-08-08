Что бои за Суджу означают для "Газпрома" и его экспорта в ЕС

Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за 2024 год, гласила главная энергетическая новость 7 августа после того, как украинская армия накануне начала операцию на территории Курской области РФ и бои, в частности, развернулись вокруг Суджи.

Европейским специалистам название этого пограничного российского города хорошо знакомо: здесь находится единственная на данный момент точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС. Так что в зоне активных боевых действий оказалось ключевое место для снабжения голубым топливом таких европейских стран, как Австрия, Словакия и частично Чехия. Иными словами: украинский транзит может теперь в любой момент прерваться.

Цены выросли, но год назад были намного выше

На этом фоне рост биржевых цен на газ в Европе выглядит совершенно естественной реакцией участников рынка и спекулянтов: они практически всегда скупают фьючерсные контракты в условиях роста геополитической напряженности, которая может привести к перебоям в поставках и сокращению предложения. Удивление вызывает скорее довольно скромный рост котировок.

Сентябрьский контракт на торговой площадке TTF в Нидерландах вырос на 5,7% до 38,78 евро за мегаватт-час, сообщило к вечеру 7 августа немецкое информационное агентство dpa. Для сравнения: когда два года назад, в конце августа 2022 года, "Газпром" неожиданно объявил об остановке "Северного потока" якобы на три дня, но стало ясно, что Россия окончательно закручивает вентиль на главном газопроводе для снабжения Евросоюза, котировки взлетали до рекордных 340 евро за МВт⋅ч.

Газоизмерительная станция "Суджа" в разгар отопительного сезона в былые мирные времена Фото: Maxim Shipenkov/epa/dpa/picture-alliance

А 7 августа они поднялись приблизительно до 39 евро (около 440 долларов за тысячу кубометров). Это, действительно, максимум с января нынешнего года, поскольку в минувшие семь месяцев котировки колебались в основном в диапазоне от 30 до 37 евро, а в феврале и марте коротко опускались даже до 24-25 евро, свидетельствует график на сайте биржи ICE Futures.

Однако в октябре и в августе прошлого года они поднимались примерно до 56 евро. Так что ровно год назад биржевые цены на газ в Европе были примерно на 40% выше, чем сейчас, когда в Курской области идут бои, а газоизмерительная станция "Суджа", по сообщениям СМИ, перешла под контроль украинских военных. Правда, "Газпром" объявил, что 8 августа прокачка газа в сторону Украины продолжится, хотя суточные объемы сократятся более чем на 10%. Это означает, что они упали до самого низкого уровня почти за полтора года.

8 августа рост цен сильно замедлился

На фоне всех этих событий 8 августа фьючерсный контракт TTF колебался в течение торгового дня в диапазоне 38,2-40,4 евро за МВт⋅ч и на момент публикации этой статьи стоил примерно 40 евро. Таким образом, рост в четверг сильно замедлился, и цена оказалась лишь на три евро выше той, что была, к примеру, в начале июня этого года, когда в Судже еще не было боевых действий. Короче: паника на биржах выглядит иначе.

Спокойная реакция европейского рынка выглядит тем более удивительной, что как раз в данный момент по техническим причинам одновременно сократился экспорт в Европу азербайджанского газа. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на компанию TAP AG, оператора Трансадриатического газопровода (TAP), сообщало 6 августа из Баку о плановых ремонтных работах. Они продлятся до 11 августа включительно и приведут к ограничениям поставок по Южному газовому коридору, проложенному в обход России из Азербайджана через Грузию и Турцию, для снабжения газом стран Южной Европы.

Австрия готова к прекращению украинского транзита

Штаб-квартира австрийской нефтегазовой компании OMV в Вене Фото: OMV Aktiengesellschaft

И в такой ситуации биржевая игра на повышение так быстро выдохлась? Напрашивается вывод: по прошествии двух лет после августа 2022 года, когда европейский рынок просто лихорадило от одной лишь мысли потерять поставки российского газа, ситуация кардинально изменилась. Сегодня даже факт боев в Судже и оказавшийся в этой связи вполне реалистичным сценарий полного прекращения украинского транзита из-за серьезного повреждения инфраструктуры на российской стороне, уже не производит большого впечатления на участников рынка и не приводит к особо сильным колебаниям котировок.

Умеренная реакция европейского рынка фактически говорит о том, что он готов к прекращению украинского транзита, даже если это произойдет не 31 декабря этого года, а прямо сейчас, за четыре с половиной месяца до того, как истечет срок действия пятилетнего российско-украинского договора о транзите газа по территории Украины.

Ведь Киев заблаговременно предупредил европейцев, что не будет продлевать это соглашение, а австрийская нефтегазовая компания OMV, старейший и крупнейший из оставшихся западных партнеров "Газпрома", видит в этом уже не столько проблему, сколько шанс выйти из кабального договора, обязывающего ее до 2040 года оплачивать значительные объемы российского газа, даже если она не захочет их брать. DW подробно писала об этом на днях в статье "Австрийская OMV готова к расторжению контракта с "Газпром".

Газохранилища в ЕС хорошо заполнены

Относительно спокойная реакция европейского рынка на резко возросшую вероятность прекращения прокачки российского газа через ГИС "Суджа" объясняется также необычно высоким для августа уровнем заполнения подземных хранилищ газа в Евросоюзе. В среднем по ЕС он составляет сейчас, по данным портала Gas Infrastructure Europe (GIE), свыше 86,5%, при этом в Австрии ПХГ заполнены почти на 88%, в Чехии на 87%, в Словакии 87,5, а в соседней Польше, у которой есть возможность перебросить газ в соседнюю страну по построенному в 2022 году газопроводу-интерконнектору, свыше 90%.

Почти на 91% заполнены крупнейшие во всем ЕС газохранилища Германии, и она, в свою очередь, может при необходимости перебросить часть своих запасов в Австрию, благо та еще в прошлом году заблаговременно, на несколько лет вперед, забронировала газотранспортные мощности на территории ФРГ.

После прибытия в начале августа 2024 на остров Рюген второго регазификационного судна порт Мукран стал крупнейшим в Германии СПГ-терминалом Фото: Jens Koehler/picture alliance

К тому же с начала августа в порту Мукран на балтийском острове Рюген готов к эксплуатации новый, самый мощный в Германии, терминал по приему сжиженного газа, состоящий из двух плавучих заводов по регазификации СПГ. Этот проект критиковали за то, что из-за него в стране якобы возникли избыточные мощности по приему СПГ, однако правительство ФРГ указывало на то, что этот терминал может как раз понадобиться для снабжения соседних стран, подразумевая, прежде всего, Австрию.

Так что если украинский транзит российского газа прекратится прямо сейчас, Австрия имеет возможность оперативно воспользоваться запасами в собственных газохранилищах и прикупить необходимые объемы в немецких ПХГ, а к началу отопительного сезона законтрактовать на мировом рынке дополнительные поставки сжиженного газа, принять его с помощью свободных регазификационных мощностей немецких СПГ-терминалов и получить по забронированным в Германии газопроводам.

Перспективы ГИС "Суджа" под большим вопросом

Впрочем, тот факт, что прокачка газа через ГИС "Суджа" продолжилась 8 августа даже после того, как появились сообщения о том, что станция перешла под контроль украинской армии, говорит о том, что обе стороны заинтересованы в продолжении транзита. Киев не хочет создавать дополнительные заботы своим европейским партнерам и нарушать обязательства по транзиту, а "Газпром" хотел бы хотя бы еще пару месяцев качать свой газ через Украину и зарабатывать валюту, тем более сейчас, когда цены по сравнению с весной подросли.

Однако вполне вероятно, что при неминуемых попытках российских вооруженных сил вытеснить украинские войска из Курской области и, в частности, из Суджи, армия РФ применит свойственную ей тактику массированных бомбардировок и артобстрелов, в результате чего может серьезно пострадать или даже выйти из строя идущая к украинской границе газотранспортная инфраструктура.

Кто захочет впредь работать на ГИС "Суджа" - и будет ли вообще газ, чтобы его измерять? Фото: Maxim Shipenkov/epa/dpa/picture-alliance

К тому же после вероятного серьезного разрушения Суджи "Газпром" может столкнуться с проблемой нехватки кадров для обслуживания ГИС и ремонта оборудования, ведь людям придется и дальше работать в прифронтовой зоне в условиях повышенной угрозы для жизни и здоровья и серьезных проблем со снабжением. Так, еще месяц назад здесь из-за обстрелов были закрыты все бензоколонки.

Поэтому дальнейшие перспективы "Суджи" - под большим вопросом. А идея превратить эту станцию уже к Новому году в пункт передачи европейским импортерам российского или азербайджанского газа, что в последнее время тоже обсуждалось, выглядит теперь, на фоне боевых действий в Курской области, весьма иллюзорной.