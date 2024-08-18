В Ростовской области загорелись склады с дизтопливом

В Ростовской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Силы ПВО России в ночь на воскресенье, 18 августа, сбили дрон на юго-востоке Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, обломки беспилотника упали на территории промышленных складов в Пролетарске, в результате произошло возгорание дизельного топлива.

По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее губернатор сообщил о повторной атаке дрона, из-за чего тушение было приостановлено. По состоянию на 07.00 мск в Пролетарск прибыл пожарный поезд, который был задействован в тушении огня. Пролетарск находится в юго-восточной части Ростовской области, в 160 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону.

Атака еще одного дрона была отражена на западе области, это произошло около часа ночи, сообщил Голубев.

В начале августа Ростовская область в течение одной ночи подверглась атаке 55 дронов. В Каменском районе загорелись емкости с топливом, огонь тушили более 90 человек. Василий Голубев тогда утверждал, что в районе был поврежден складской объект. Telegram-канал 161.ru, ссылаясь на очевидцев сообщил, что удару подверглась нефтебаза.