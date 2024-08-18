  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

МАГАТЭ: ЗАЭС стала менее безопасной после удара беспилотника

Алексей Волошинов
18 августа 2024 г.

Атака Запорожской атомной электростанции ухудшила ситуацию с ее ядерной безопасностью, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

https://p.dw.com/p/4jaZk
Огонь на Запорожской АЭС, 11 августа 2024
Огонь на Запорожской АЭС, 11 августа 2024Фото: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после удара беспилотника, который упал на дорогу рядом с ее территорией. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на официальном сайте агентства.

"Мы вновь наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности...", - заявил Гросси. По данным МАГАТЭ, взрывчатка, которую принес БПЛА, сдетонировала примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи. Кто именно запустил снаряд, в то же время, не сообщается. В агентстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не было задето оборудование АЭС, однако была повреждена дорога между двумя главными воротами электростанции.

МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии ранее сообщало, что также следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской атомной электростанции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с соответствующим комментарием на фоне утверждений российской стороны, что на станции были обнаружены осколки и, предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе - в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

В МАГАТЭ напомнили, что два энергоблока Курской АЭС находятся в остановленном состоянии, два - в рабочем, еще два - на стадии строительства.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Жизнь без воды: разрушение Каховской ГЭС привело к острой нехватке воды в регионе

Жизнь без воды: разрушение Каховской ГЭС привело к острой нехватке воды в регионе

Разрушение плотины Каховской ГЭС не только вызвало смертоносное наводнение и понизило уровень воды, используемой для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Привело оно и к постоянному кризису с питьевой и водой для орошения в регионе, где жизнь людей сильно зависит от ведения собственного хозяйства и садоводства.
Природа и окружающая среда27 сентября 2023 г.03:37 мин.
Запорожская АЭС, июнь 2023 года

Глава МАГАТЭ: На ЗАЭС в любой момент может произойти все, что угодно

Глава МАГАТЭ: На ЗАЭС в любой момент может произойти все, что угодно

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил для DW ситуацию с развитием атомной энергетики в Европе, а также высказался о рисках, связанных с ЗАЭС, и о будущем малых модульных реакторов.
Технологии21 марта 2024 г.
Показать еще